Leitores do Lance! elegem os gigantes mais ameaçados na Copa do Brasil

A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), e os leitores do Lance! definiram as maiores probabilidades de "zebra" nos confrontos de ida. Esta etapa, que antecede as oitavas de final, marca a estreia das equipes da Série A na competição.

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Na pesquisa realizada sobre os 16 jogos que acontecem até a próxima quinta-feira (23), Internacional, Santos e Corinthians foram apontados pelos leitores como os gigantes sob maior risco de um resultado adverso. Por outro lado, o Grêmio é visto como o time mais seguro da rodada, sendo o menos cotado para sofrer uma derrota.

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O Colorado enfrenta o Athletic fora de casa na quarta-feira (22), mesmo dia em que o Santos recebe o Coritiba. Já o Corinthians entra em campo nesta terça-feira (21), contra o Barra. A votação foi realizada através do canal do Lance! no WhatsApp.

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Confira os resultados da enquete até a noite da última segunda-feira (20):

Internacional: 16,0%

Santos: 14,9%

Corinthians: 10,7%

São Paulo: 8,5%

Flamengo: 8,2%

Palmeiras: 6,8%

Atlético-MG: 5,3%

Vasco: 5,0%

Fluminense: 5,0%

Cruzeiro: 3,6%

Botafogo: 2,8%

Grêmio: 2,5%

Inter é apontado pelos leitores do L! como o time mais ameaçado na Copa do Brasil (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

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IA crava placares para o início da 5ª fase da Copa do Brasil

O pontapé inicial da quinta fase da Copa do Brasil será dado está terça-feira, no duelo entre Botafogo e Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, enquanto o atual campeão, Corinthians, enfrenta o Barra fora de casa. Com o objetivo de esquentar os jogos, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber os possíveis resultados das 16 partidas da competição.

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Veja a projeção:

Botafogo 2 x 0 Chapecoense

São Paulo 2 x 1 Juventude

Grêmio 3 x 0 Confiança

Barra 0 x 1 Corinthians

Paysandu 1 x 1 Vasco

Bahia 2 x 0 Remo

Goiás 1 x 1 Cruzeiro

Santos 2 x 1 Coritiba

Fortaleza 2 x 0 CRB

Athletic 0 x 2 Internacional

RB Bragantino 1 x 0 Mirassol

Flamengo 3 x 1 Vitória

Atlético-MG 2 x 0 Ceará

Palmeiras 3 x 0 Jacuipense

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

Operário 0 x 1 Fluminense

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