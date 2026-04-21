Leitores do Lance! elegem os gigantes mais ameaçados na Copa do Brasil
Quinta fase da competição começa nesta terça-feira (21)
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A quinta fase da Copa do Brasil começa nesta terça-feira (21), e os leitores do Lance! definiram as maiores probabilidades de "zebra" nos confrontos de ida. Esta etapa, que antecede as oitavas de final, marca a estreia das equipes da Série A na competição.
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Na pesquisa realizada sobre os 16 jogos que acontecem até a próxima quinta-feira (23), Internacional, Santos e Corinthians foram apontados pelos leitores como os gigantes sob maior risco de um resultado adverso. Por outro lado, o Grêmio é visto como o time mais seguro da rodada, sendo o menos cotado para sofrer uma derrota.
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O Colorado enfrenta o Athletic fora de casa na quarta-feira (22), mesmo dia em que o Santos recebe o Coritiba. Já o Corinthians entra em campo nesta terça-feira (21), contra o Barra. A votação foi realizada através do canal do Lance! no WhatsApp.
Confira os resultados da enquete até a noite da última segunda-feira (20):
Internacional: 16,0%
Santos: 14,9%
Corinthians: 10,7%
São Paulo: 8,5%
Flamengo: 8,2%
Palmeiras: 6,8%
Atlético-MG: 5,3%
Vasco: 5,0%
Fluminense: 5,0%
Cruzeiro: 3,6%
Botafogo: 2,8%
Grêmio: 2,5%
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O pontapé inicial da quinta fase da Copa do Brasil será dado está terça-feira, no duelo entre Botafogo e Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, enquanto o atual campeão, Corinthians, enfrenta o Barra fora de casa. Com o objetivo de esquentar os jogos, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber os possíveis resultados das 16 partidas da competição.
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Veja a projeção:
- Botafogo 2 x 0 Chapecoense
- São Paulo 2 x 1 Juventude
- Grêmio 3 x 0 Confiança
- Barra 0 x 1 Corinthians
- Paysandu 1 x 1 Vasco
- Bahia 2 x 0 Remo
- Goiás 1 x 1 Cruzeiro
- Santos 2 x 1 Coritiba
- Fortaleza 2 x 0 CRB
- Athletic 0 x 2 Internacional
- RB Bragantino 1 x 0 Mirassol
- Flamengo 3 x 1 Vitória
- Atlético-MG 2 x 0 Ceará
- Palmeiras 3 x 0 Jacuipense
- Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
- Operário 0 x 1 Fluminense
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