IA crava placares para o início da 5ª fase da Copa do Brasil

A quinta fase da Copa do Brasil terá início nesta terça-feira (21), com 16 confrontos de ida e volta envolvendo 32 equipes. Esta etapa é marcada pela entrada dos clubes da primeira divisão na competição nacional. O pontapé inicial será dado pelo duelo entre Botafogo e Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, enquanto o atual campeão, Corinthians, enfrenta o Barra fora de casa.

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Nesta semana, as partidas ocorrerão de terça-feira (21) a quinta-feira (23) nos seguintes embates:

Botafogo e Chapecoense (21)

São Paulo x Juventude (21)

Grêmio x Confiança (21)

Barra x Corinthians (21)

Paysandu x Vasco (21)

Bahia x Remo (22)

Goiás x Cruzeiro (22)

Santos x Coritiba (22)

Fortaleza x CRB (22)

Athletic x Internacional (22)

RB Bragantino x Mirassol (22)

Flamengo x Vitória (22)

Atlético-MG x Ceará (23)

Palmeiras x Jacuipense (23)

Athletico-PR x Atlético-GO (23)

Operário x Fluminense (23)

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Com o objetivo de esquentar os jogos de ida da quinta fase, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber os possíveis resultados das 16 partidas da Copa do Brasil. De acordo com a projeção, serão dez vitórias dos mandantes dois empates e quatro vitórias dos visitantes.

O Botafogo goleou a Chapecoense por 4 a 1 no Campeonato Brasileiro e agora se enfrentam na Copa do Brasil (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Previsão da IA para a quinta fase da Copa do Brasil

"A rodada de ida da quinta fase tende a ser marcada pelo forte domínio dos mandantes, com 10 vitórias em 16 jogos, evidenciando o uso do fator casa para construir vantagens confortáveis antes da decisão. Enquanto gigantes como Grêmio, Palmeiras e Flamengo devem encaminhar suas classificações com vitórias contundentes, o equilíbrio prevalece em confrontos como Paysandu x Vasco e Goiás x Cruzeiro, onde o empate mantém a incerteza total para a volta. No geral, o cenário projeta poucos sustos para os favoritos da elite, embora times como Corinthians e Fluminense devam enfrentar jogos truncados fora de casa, dependendo da eficiência tática para superar a retranca e o ímpeto dos clubes de menor investimento."

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Veja a projeção:

Botafogo 2 x 0 Chapecoense

São Paulo 2 x 1 Juventude

Grêmio 3 x 0 Confiança

Barra 0 x 1 Corinthians

Paysandu 1 x 1 Vasco

Bahia 2 x 0 Remo

Goiás 1 x 1 Cruzeiro

Santos 2 x 1 Coritiba

Fortaleza 2 x 0 CRB

Athletic 0 x 2 Internacional

RB Bragantino 1 x 0 Mirassol

Flamengo 3 x 1 Vitória

Atlético-MG 2 x 0 Ceará

Palmeiras 3 x 0 Jacuipense

Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO

Operário 0 x 1 Fluminense

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