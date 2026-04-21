IA crava placares para o início da 5ª fase da Copa do Brasil
Os jogos começam nesta terça-feira (20)
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A quinta fase da Copa do Brasil terá início nesta terça-feira (21), com 16 confrontos de ida e volta envolvendo 32 equipes. Esta etapa é marcada pela entrada dos clubes da primeira divisão na competição nacional. O pontapé inicial será dado pelo duelo entre Botafogo e Chapecoense, às 17h (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, enquanto o atual campeão, Corinthians, enfrenta o Barra fora de casa.
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Nesta semana, as partidas ocorrerão de terça-feira (21) a quinta-feira (23) nos seguintes embates:
- Botafogo e Chapecoense (21)
- São Paulo x Juventude (21)
- Grêmio x Confiança (21)
- Barra x Corinthians (21)
- Paysandu x Vasco (21)
- Bahia x Remo (22)
- Goiás x Cruzeiro (22)
- Santos x Coritiba (22)
- Fortaleza x CRB (22)
- Athletic x Internacional (22)
- RB Bragantino x Mirassol (22)
- Flamengo x Vitória (22)
- Atlético-MG x Ceará (23)
- Palmeiras x Jacuipense (23)
- Athletico-PR x Atlético-GO (23)
- Operário x Fluminense (23)
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Com o objetivo de esquentar os jogos de ida da quinta fase, o Lance! consultou a inteligência artificial Gemini para saber os possíveis resultados das 16 partidas da Copa do Brasil. De acordo com a projeção, serão dez vitórias dos mandantes dois empates e quatro vitórias dos visitantes.
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Previsão da IA para a quinta fase da Copa do Brasil
"A rodada de ida da quinta fase tende a ser marcada pelo forte domínio dos mandantes, com 10 vitórias em 16 jogos, evidenciando o uso do fator casa para construir vantagens confortáveis antes da decisão. Enquanto gigantes como Grêmio, Palmeiras e Flamengo devem encaminhar suas classificações com vitórias contundentes, o equilíbrio prevalece em confrontos como Paysandu x Vasco e Goiás x Cruzeiro, onde o empate mantém a incerteza total para a volta. No geral, o cenário projeta poucos sustos para os favoritos da elite, embora times como Corinthians e Fluminense devam enfrentar jogos truncados fora de casa, dependendo da eficiência tática para superar a retranca e o ímpeto dos clubes de menor investimento."
Veja a projeção:
- Botafogo 2 x 0 Chapecoense
- São Paulo 2 x 1 Juventude
- Grêmio 3 x 0 Confiança
- Barra 0 x 1 Corinthians
- Paysandu 1 x 1 Vasco
- Bahia 2 x 0 Remo
- Goiás 1 x 1 Cruzeiro
- Santos 2 x 1 Coritiba
- Fortaleza 2 x 0 CRB
- Athletic 0 x 2 Internacional
- RB Bragantino 1 x 0 Mirassol
- Flamengo 3 x 1 Vitória
- Atlético-MG 2 x 0 Ceará
- Palmeiras 3 x 0 Jacuipense
- Athletico-PR 2 x 1 Atlético-GO
- Operário 0 x 1 Fluminense
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