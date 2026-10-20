Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da competição europeia

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/10/2026 12:00
Favorite o Lance! no Google
Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League
Dembélé comemora ao lado de Hakimi gol marcado pelo PSG sobre o Manchester City, na Champions League (Foto: Oli Scarff/AFP)

PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O confronto reúne duas das principais equipes da competição, que buscam manter os 100% de aproveitamento. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Onde assistir a PSG x Barcelona?

O duelo entre PSG e Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelas plataformas de streaming SBT+ e HBO Max.

continua após a publicidade

Quem deseja acompanhar o confronto pela internet pode acessar a HBO Max por meio do UOL Play.

➡️ Clique aqui para assistir à Champions League pela HBO Max com UOL Play

Informações de PSG x Barcelona

  • Jogo: PSG x Barcelona
  • Competição: Champions League 2026/2027
  • Rodada: terceira da fase de liga
  • Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
  • Onde assistir: SBT, TNT, SBT+ e HBO Max.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Confronto do Brasileirão é marcado por diversas discussões (Foto: Marco Galvão /Fotoarena/Folhapress)

Fora de Campo

Corinthians x Vitória: dublador expõe discussão em pênalti marcado

Há 1 hora
Clarence Seedorf acompanha Corinthians x Vitória das arquibancadas da Neo Química Arena

Fora de Campo

Torcida do Corinthians reage à estreia de Seedorf: 'Nunca mais'

Há 4 horas
Sosa em dividida durante Boca x Vasco

Vasco

Inteligência artificial crava resultado em Vasco x Boca Juniors na Sul-Americana

Há 4 horas
Yamal e Raphinha comemorando gol em Barcelona e Sevilla, na La Liga

Fora de Campo

IA crava resultado de PSG x Barcelona pela Champions League

Há 5 horas
Filipe Luís durante sua primeira derrota do Monaco, pela Ligue 1

Fora de Campo

Filipe Luís vira assunto no exterior após primeira derrota: 'Não pode'

Há 5 horas
André Rizek durante a transmissão do Seleção Sportv

Fora de Campo

Rizek é sincero sobre polêmica em Corinthians x Vitória: 'Foi mais'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Sávio durante Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Decisão de Sávio Pereira vira assunto em Corinthians x Vitória: 'Vergonha'

Memphis Depay durante partida

Torcida do Corinthians manda recado a Memphis após empate: 'Aprende'

PC Oliveira, consultor de arbitragem da Globo

PC Oliveira dá veredito sobre pênalti não marcado em Corinthians x Vitória

Corinthians e Vitória estão se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro

Possível pênalti em Corinthians x Vitória gera revolta: 'Nunca mais'

Seedorf na beira do gramado antes de Corinthians e Vitória, pelo Campeonato Brasileiro

Atitude de Seedorf em Corinthians x Vitória chama atenção: 'Meu Deus'

Romulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli no Prime Video

Comentarista explica demissão nas finais da NBA; entenda

Rômulo Mendonça e Ricardo Bulgarelli durante transmissão

Bulgarelli se pronuncia pela primeira vez após saída do Prime Video

Kaio Jorge comemora gol pelo Cruzeiro

Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem à fala de Kaio Jorge: 'Deixou claro'

Botafogo ganhou a Libertadores de 2024 com um a menos em campo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

Ídolo do Botafogo é sincero sobre ida ao Flamengo: 'Diferente'

Neto durante o programa Donos da Bola da Band

Craque Neto detona Renato Gaúcho: 'Acha que é maior que o Grêmio'

Kaio Jorge comemora gol

Kaio Jorge, do Cruzeiro, explica atrito com Alexsander, do Atlético-MG

Breno Bidon com a camisa do Corinthians

Inteligência artificial crava placar de Corinthians x Vitória no Brasileiro

Fred Bruno explica caso no Globo Esporte SP

Jornalista da Globo, Fred Bruno se pronuncia após ser atingido por tiro de raspão