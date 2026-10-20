Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?
Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), pela terceira rodada da competição europeia
PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O confronto reúne duas das principais equipes da competição, que buscam manter os 100% de aproveitamento. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.
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Onde assistir a PSG x Barcelona?
O duelo entre PSG e Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelas plataformas de streaming SBT+ e HBO Max.
Quem deseja acompanhar o confronto pela internet pode acessar a HBO Max por meio do UOL Play.
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Informações de PSG x Barcelona
- Jogo: PSG x Barcelona
- Competição: Champions League 2026/2027
- Rodada: terceira da fase de liga
- Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França
- Onde assistir: SBT, TNT, SBT+ e HBO Max.
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