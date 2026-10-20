Como assistir PSG x Barcelona na Champions League pela HBO Max?

PSG e Barcelona se enfrentam nesta terça-feira (20), às 16h (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela terceira rodada da fase de liga da Champions League. O confronto reúne duas das principais equipes da competição, que buscam manter os 100% de aproveitamento. A partida terá transmissão ao vivo na TV aberta, na TV por assinatura e no streaming.

➡️Tudo sobre os maiores times e as estrelas de futebol do mundo no WhatsApp. Siga o canal Lance! Fut Internacional

Onde assistir a PSG x Barcelona?

O duelo entre PSG e Barcelona terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelas plataformas de streaming SBT+ e HBO Max.

continua após a publicidade

Quem deseja acompanhar o confronto pela internet pode acessar a HBO Max por meio do UOL Play.

➡️ Clique aqui para assistir à Champions League pela HBO Max com UOL Play

Informações de PSG x Barcelona

Jogo: PSG x Barcelona

PSG x Barcelona Competição: Champions League 2026/2027

Champions League 2026/2027 Rodada: terceira da fase de liga

terceira da fase de liga Data: terça-feira, 20 de outubro de 2026

terça-feira, 20 de outubro de 2026 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Parque dos Príncipes, em Paris, na França

Parque dos Príncipes, em Paris, na França Onde assistir: SBT, TNT, SBT+ e HBO Max.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.