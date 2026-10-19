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PSG x Barcelona: retrospecto é equilibrado, mas franceses levam vantagem recente na Champions

Equipes se enfrentam nesta terça-feira (20), em Paris, pela 3ª rodada da fase de liga da Champions League

PorNathalia GomesRio de Janeiro (RJ)
19/10/2026 16:30
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Ilustração de Luis Enrique, à esquerda, e Hansi Flick, à direita
Ilustração de Luis Enrique, técnico do PSG, e Hansi Flick, técnico do Barcelona (Foto: IA)

A terceira rodada da Champions League começa nesta terça-feira (20), e um dos principais confrontos será entre PSG e Barcelona, no Parc des Princes. O duelo reúne dois gigantes europeus com um histórico marcado por remontadas, jogos movimentados e muitos gols.

No retrospecto geral, o equilíbrio prevalece: são seis vitórias para cada lado e quatro empates em 16 partidas. Nos encontros mais recentes, porém, o PSG leva vantagem sobre o Barcelona, com uma sequência favorável diante da equipe catalã.

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O PSG venceu os dois últimos duelos entre as equipes. Em outubro de 2025, conquistou uma vitória por 2 a 1 sobre o Barcelona, na Espanha, pela fase de liga da Champions League. Antes disso, em abril de 2024, goleou o rival por 4 a 1, também fora de casa, e garantiu a classificação para as semifinais após perder o jogo de ida por 3 a 2, em Paris.

PSG x Barcelona: números do retrospecto

O equilíbrio também aparece quando o recorte considera apenas a Champions League. Em 15 confrontos pela principal competição europeia, o PSG soma seis vitórias, contra cinco do Barcelona, além de quatro empates. No histórico completo, que inclui um encontro pela Recopa Europeia, os dois clubes chegam ao próximo duelo com seis triunfos cada.

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A distribuição dos resultados em Paris indica uma leve vantagem dos franceses como mandantes. Em sete partidas disputadas na casa do PSG, os donos da casa venceram três vezes, enquanto o Barcelona conquistou duas vitórias. Os outros dois jogos terminaram empatados.

Já em território espanhol, o retrospecto também é equilibrado. Nos oito confrontos disputados com mando do Barcelona, cada equipe venceu três vezes, e houve dois empates. Os números mostram que o fator casa não garantiu domínio de nenhum dos lados no histórico do duelo.

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Barcelona x PSG: confrontos marcantes na Champions League

Um dos capítulos mais lembrados da rivalidade aconteceu em 8 de março de 2017, a 'remontada histórica'. Depois de vencer o jogo de ida das oitavas de final por 4 a 0, em Paris, o PSG foi derrotado pelo Barcelona por 6 a 1 na Espanha e acabou eliminado. Destaque para atuação de gala de Neymar, que integrava o trio MSN (Messi, Suárez e Neymar).

O brasileiro marcou um golaço de falta aos 43 minutos do segundo tempo, fez o quinto de pênalti aos 46 e deu a assistência decisiva para Sergi Roberto fazer o sexto gol aos 50 minutos. O resultado ficou marcado pela virada dos catalães, que avançaram após uma reação histórica nos minutos finais.

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Quatro anos depois, os franceses deram o troco. Nas oitavas de final da temporada 2020/21, o PSG venceu por 4 a 1 no Camp Nou, com atuação decisiva de Kylian Mbappé, e empatou por 1 a 1 no jogo de volta, em Paris, para confirmar a classificação.

O confronto das quartas de final de 2023/24 também terminou com vantagem francesa. O Barcelona venceu a partida de ida por 3 a 2, em Paris, mas o PSG reagiu no segundo encontro, ganhou por 4 a 1 na Espanha e avançou de fase.

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Quem leva vantagem no histórico entre PSG e Barcelona?

Considerando todas as competições, PSG e Barcelona chegam ao próximo encontro com o mesmo número de vitórias: seis para cada lado. Na Champions League, os franceses têm uma vantagem pequena, com seis triunfos contra cinco dos catalães.

O recorte recente favorece o PSG, vencedor dos dois últimos confrontos e responsável por eliminar o Barcelona nas quartas de final de 2024. Em Paris, a equipe francesa também apresenta saldo positivo no retrospecto como mandante, embora a diferença seja estreita: três vitórias, dois empates e duas derrotas.

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Quadrinho com histórico de confronto entre PSG e Barcelona
Histórico de confrontos entre PSG e Barcelona em ilustração (Foto: IA)

Onde assistir PSG x Barcelona

A partida entre PSG e Barcelona pela 3ª rodada da Champions League será realizada, no estádio Parc des Princes, em Paris, e terá transmissão ao vivo pelo SBT, na TV aberta, pela TNT, na TV por assinatura, e pelo SBT+ e Max, no streaming. ➡️Clique para assistir na HBO MAX com UOL PLAY

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