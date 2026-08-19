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Cicinho é ousado ao palpitar placar de Cerro Porteño x Palmeiras

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 13:48
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Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)
Cicinho palpitou placar de Cerro Porteño x Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

O Palmeiras entra em campo para enfrentar o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Paraguai, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O ex-jogador Cicinho palpitou em uma vitória da equipe paraguaia.

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Durante o programa "Jogo Aberto", da Band, o ex-jogador previu uma vitória convincente do Cerro Porteño diante do Palmerias. Cicinho ainda palpitou na escalação que Abel Ferreira deveria usar para a defesa diante da ausência de Barboza para a partida.

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— Se eu fosse o Abel Ferreira, Giay, Murilo, Gustavo Gómez e Piquerez. Se não entrar assim, vai perder. Acho que a partida será três a um para o Cerro Porteño — disse o ex-jogador.

➡️ Palmeiras joga por vaga na Libertadores e para evitar prejuízo financeiro

Cerro Porteño x Palmeiras

O Alviverde faz confronto decisivo com o Cerro Porteño, nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio La Nueva Olla, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto entre as equipes aconteceu na semana passada, no Nubank Parque, e terminou empatado em 1 a 1.

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Neste cenário, o Palmeiras precisa vencer a equipe paraguaia fora de casa para avançar para a próxima fase do torneio continental. Qualquer novo empate entre os times levará a decisão para as penalidades.

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Jogadores do Palmeiras e Cerro Porteño em ação pelo Palmeiras
Jogadores do Palmeiras e Cerro Porteño em ação pelo Palmeiras (Foto: Miguel Schincariol/AFP)
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