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Palmeiras joga por vaga na Libertadores e para evitar prejuízo financeiro

Classificação às quartas de final garante ao clube cerca de R$ 9 milhões em premiação

PorVitor PalharesSão Paulo (SP)
19/08/2026 04:25
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Gustavo Gomez é cercado pelos companheiros de Palmeiras na comemoração do gol marcado contra o Fluminense pelo Brasileiro
Elenco do Palmeiras (Foto: Jayson Braga/Brazil Photo Press/Folhapress)

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O Palmeiras tem diante do Cerro Porteño um de seus principais compromissos na temporada. Além da classificação às quartas de final, que mantém vivo o sonho do tetracampeonato da Libertadores, o resultado também terá impacto direto nos cofres do clube. A equipe segue viva em três competições, enquanto a diretoria aposta nas premiações esportivas para alcançar as metas orçamentárias estabelecidas para o ano.

+ Palmeiras enfrenta 'gramado curto' do Cerro sem preparação especial

Uma vaga nas quartas de final garante ao clube cerca de R$ 9 milhões, que se somam aos R$ 16,35 milhões já faturados anteriormente. As demais competições, por sua vez, distribuem valores menores em premiações, se comparadas à Libertadores, mas também contribuem para que a diretoria alcance a meta de reduzir o déficit superior a R$ 100 milhões registrado no primeiro semestre.

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A presidente Leila Pereira tem como principal objetivo a conquista de títulos, com foco na Copa Libertadores, troféu que ainda não levantou desde que assumiu o comando do clube. Para isso, barrou a saída de jogadores considerados importantes, como Flaco López e Allan, mesmo diante da pressão financeira para alcançar R$ 400 milhões em receitas com transferências no ano.

A estratégia, por sua vez, depende do avanço do Palmeiras nas competições que disputa, além de negociações consideradas secundárias. Entre os nomes que podem ser envolvidos estão jogadores formados nas categorias de base e ainda sem grande rodagem no profissional, como Riquelme Fillipi e Benedetti. Outra fonte de receita são atletas emprestados que podem ser negociados em definitivo com seus atuais clubes. Micael e Luighi estão entre eles.

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Premiação Libertadores 2026

  • Fase de grupos: US$ 1 milhão + US$ 340 mil a cada vitória conquistada*
  • Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,45 milhões)*
  • Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,77 milhões)
  • Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,87 milhões)
  • Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 36,12 milhões)
  • Campeão: US$ 25 milhões (R$ 129,06 milhões)

Os desafios do Palmeiras na Libertadores

Dentro de campo, o Palmeiras encara um adversário que ainda não conseguiu derrotar em 2026. Foram três encontros até o momento, dois deles pela fase de grupos da Libertadores, com dois empates e uma derrota, justamente no Allianz Parque.

No Paraguai, a equipe de Abel Ferreira terá pela frente um gramado com dimensões reduzidas em relação ao padrão utilizado habitualmente. Em vez dos 68 metros de largura, o Alviverde jogará em um campo com 64 metros. A mudança tem o aval da Conmebol, responsável pela organização da competição, que determinou a manutenção dessas medidas pelo Cerro Porteño até o fim desta edição.

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Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Flaco López durante partida entre Palmeiras e Cerro Porteño, no Nubank Parque, pela Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

A alteração foi alvo de críticas de Abel Ferreira, que afirmou nunca ter visto situação semelhante desde o início de sua trajetória no futebol.

- Eu nunca vi algo assim na minha vida, primeira vez. Tenho muitos anos de futebol, primeira vez que vi isto. Mas, você tem que perguntar à Conmebol. Sabe em que século estamos? Não tenho mais nada para te dizer - disse.

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Com o empate no duelo de ida, o Palmeiras precisa de uma vitória simples em Assunção para avançar às quartas de final sem depender dos pênaltis. O confronto marca o 20º encontro entre os clubes na Libertadores, o duelo entre equipes de países diferentes que mais vezes ocorreu na história do torneio sul-americano.

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