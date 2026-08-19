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Inteligência artificial aponta resultado de Cerro Porteño x Palmeiras

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), em Assunção

PorFábia Anselmo PessoaRio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 08:10
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

Cerro Porteño e Palmeiras decidem uma vaga nas quartas de final nesta quarta-feira (19), às 19h (de Brasília), no Estádio Ueno La Nueva Olla, Assunção, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após as equipes empatarem em 1 a 1 no jogo de ida, no Nubank Parque, com gols de Flaco López e Carlos Miguel (contra), o jogo da volta será decidido às 19h (de Brasília).

➡️ PVC analisa partida do Palmeiras contra o Cerro Porteño: 'Não é'

Confira a previsão do Gemini para a partida do Cerro Porteño e Palmeiras:

Espera-se um jogo tenso e truncado. O Cerro Porteño deve buscar uma postura defensiva sólida para sair em velocidade, enquanto o Palmeiras tende a controlar a posse de bola.

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Palpite: Cerro Porteño 1 x 2 Palmeiras (Palmeiras classificado no tempo normal) ou empate em 1 x 1 com definição nos pênaltis, dada a competitividade histórica e o equilíbrio recente entre os dois clubes.

Com o empate por 1 a 1 na partida de ida, ambas as equipes precisam de uma vitória simples para avançar às quartas de final da competição. Em caso de nova igualdade, a vaga será decidida nos pênaltis.

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O duelo desta quarta-feira será o 20º entre os clubes na história da Libertadores e o quarto na atual edição. Até o momento, são dois empates, um em cada estádio, além de uma vitória do Cerro Porteño por 1 a 0, com gol de Vegetti, ainda na fase de grupos.

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores
Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA
CERRO PORTEÑO X PALMEIRAS
LIBERTADORES - OITAVAS DE FINAL (VOLTA)

📆 Data e horário: quarta-feira, 19 de agosto de 2026, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Nubank Parque, em São Paulo (SP)
📺 Onde assistir: Estádio Ueno La Nueva Olla, em Assunção (PAR)
🟨 Árbitro: Facundo Tello (ARG)
🚩 Assistentes: Juan P. Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
🖥️ VAR: Hector Palleta (ARG)

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