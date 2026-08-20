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Cicinho crava placar de Corinthians x Rosario Central

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
20/08/2026 13:24
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Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)
Cicinho palpitou placar de Corinthians x Rosario Central pela Libertadores (Foto: Reprodução)

O Corinthians enfrenta o Rosario Central, nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O ex-jogador Cicinho, ao prever o resultado da partida, palpitou em uma vitória da equipe argentina.

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O caso aconteceu durante o programa "Jogo Aberto", da Band, horas antes da partida decisiva. Para Cicinho, a equipe de Fernando Diniz irá deixar a classificação para as quartas de final sair das próprias mãos dentro de casa.

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➡️ Memphis é relacionado para Corinthians x Rosario Central

O ex-jogador cravou que o Rosario Central irá vencer a partida, dentro da Neo Química Arena: "Será dois a um a partida, contra o Corinthians (risos)". O palpite de Cicinho foi acompanhado pela apresentadora Renata Fan.

Corinthians x Rosario Central

Após um empate sem gols no primeiro confronto das oitavas de final, na Argentina, as duas equipes voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. Para alcançar a classificação, o Corinthians precisa apenas de uma vitória simples diante do adversário.

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Em caso de um novo empate, as equipes vão decidir a classificação para as quartas de final da Libertadores nos pênaltis. Vale destacar, que o time classificado irá enfrentar o Estudiantes, da Argentina, na próxima fase.

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Corinthians e Rosario Central travam duelo decisivo pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Corinthians e Rosario Central travam duelo decisivo pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
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