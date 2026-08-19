Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

Corinthians e Rosário Central se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma classificação do Timão.

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De acordo com a previsão do tarólogo, a partida será bastante disputa e aberta para ambos os lados. Apesar disso, Luiz Filho destacou a vantagem do Timão em jogar em casa. Ele apontou que a equipe do técnico Fernando Diniz irá ter muita vontade em busca da vitória.

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O vidente condicionou a vitória do clube paulista a euforia e a garra da equipe em jogar ao lado da própria torcida. Ele também previu que a partida pode ser decidida por algum jogador jovem do Corinthians.

Do lado argentino, Luiz Filho afirmou que o Rosario Central, mesmo jogando fora de casa, buscará ter a posse de bola. Ele chamou atenção para possíveis jogadas rápidas do time, que podem gerar perigo ao gol alvinegro.

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Corinthians x Rosario Central

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto, na Argentina, terminou em um empate sem gols. Com este resultado, o Corinthians entra em campo precisando de uma vitória para avançar para a próxima fase do torneio continental. Um novo empate leva a disputa pela classificação para os pênaltis.