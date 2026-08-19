Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Vidente crava classificado em Corinthians x Rosário Central

Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa Libertadores

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/08/2026 17:41
Favorite o Lance! no Google
Rosario Central x Corinthians
Rosario Central e Corinthians pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Copa Libertadores (Foto: Juan Jose Garcia/Brazil Photo Press/FolhapresS)

Corinthians e Rosário Central se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O vidente Luiz Filho, do canal Renascer das Cartas, no Youtube, previu uma classificação do Timão.

➡️ Memphis Depay busca protagonismo inédito na Libertadores pelo Corinthians

De acordo com a previsão do tarólogo, a partida será bastante disputa e aberta para ambos os lados. Apesar disso, Luiz Filho destacou a vantagem do Timão em jogar em casa. Ele apontou que a equipe do técnico Fernando Diniz irá ter muita vontade em busca da vitória.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo, Palmeiras e Corinthians estão entre finalistas do Prêmio Confut 2026

O vidente condicionou a vitória do clube paulista a euforia e a garra da equipe em jogar ao lado da própria torcida. Ele também previu que a partida pode ser decidida por algum jogador jovem do Corinthians.

Do lado argentino, Luiz Filho afirmou que o Rosario Central, mesmo jogando fora de casa, buscará ter a posse de bola. Ele chamou atenção para possíveis jogadas rápidas do time, que podem gerar perigo ao gol alvinegro.

continua após a publicidade

Corinthians x Rosario Central

As equipes se enfrentam nesta quinta-feira (20), pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. O primeiro confronto, na Argentina, terminou em um empate sem gols. Com este resultado, o Corinthians entra em campo precisando de uma vitória para avançar para a próxima fase do torneio continental. Um novo empate leva a disputa pela classificação para os pênaltis.

Corinthians e Rosario Central travam duelo decisivo pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Corinthians e Rosario Central travam duelo decisivo pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Capacetes de Ravens e Cowboys com bola de futebol americano estampada com a bandeira do Brasil na mureta da Urca, no Rio de Janeiro, palco do jogo da NFL

Fora de Campo

Sportv e Ge TV exibem com exclusividade o primeiro jogo da NFL no Maracanã

Há 23 minutos
Pedrinho durante entrevista coletiva

Fora de Campo

Fala de Pedrinho sobre Bap movimenta torcedores de Flamengo e Vasco

Há 2 horas
Cicinho analisou o duelo entre Flamengo e Palmeiras (Foto: Reprodução Band)

Fora de Campo

Cicinho é ousado ao palpitar placar de Cerro Porteño x Palmeiras

Há 3 horas
Joanna de Assis foi desligada da Tv Globo na quarta-feira (12) (Foto: Reprodução/SporTV)

Fora de Campo

Joanna de Assis quebra silêncio após demissão na Globo

Há 5 horas
Vini Jr conversa com José Mourinho após acusar Prestianni de racismo em Benfica x Real Madrid, pela Champions League (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Fora de Campo

Mourinho relembra polêmica com Vini Jr e web reage: 'Perigoso'

Há 5 horas
José Mourinho quer atacante brasileiro para temporada 2026 2027 (Foto: Miguel RIOPA / AFP)

Fora de Campo

Possível novo clube de Endrick anima fãs: 'Vai sem pensar'

Há 6 horas
Mais LANCE!
Luciana Zogaib nova narradora da CazéTV

CazéTV contrata a narradora Luciana Zogaib

Tricolor vence, mas torcedores cobram Dorival Junior (Foto: Guilherme Veiga/PxImages/FolhaPress)

Torcedores mandam recado a Dorival após vitória do São Paulo

Jogadores do Cerro Porteño e Palmeiras se enfrentando no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores

Inteligência artificial aponta resultado de Cerro Porteño x Palmeiras

Marcão, treinador do Fluminense, durante jogo da Libertadores

Marcão vira assunto após classificação do Fluminense na Libertadores

Flamengo x Cruzeiro pelo jogo de ida da Libertadores (Foto: Patricia Guedes/Onzex Press e Imagens/Folhapress)

Vidente crava classificado em Flamengo x Cruzeiro pela Libertadores

Franclim Carvalho foi demitido do Botafogo

Torcida aponta técnico ideal para o Botafogo após saída de Franclim

Luciano e Calleri se abraçando no jogo do São Paulo contra o Bolívar

Torcedores do Boca Juniors reagem ao confronto contra o São Paulo: 'Podemos'

Franclim Carvalho no comando do Botafogo

Torcida do Botafogo reage à saída de Franclim Carvalho

Luciano, comemorando com os companheiros de São Paulo

Veja os gols da vitória do São Paulo sobre o Bolívar na Sul-Americana

Jogadores do Fluminense abraçados

Torcedores elegem responsáveis pela classificação do Fluminense na Libertadores

Renata Ruel comparou lance da Alemanha com o do Vini Jr em Escócia e Brasil. (Foto: Reprodução)

Ex-árbitra aponta erro grave do juiz em Independiente Rivadavia x Fluminense

Kevin Serna de braços abertos com a camisa do Fluminense

Gol perdido pelo Fluminense nos acréscimos enlouquece torcedores: 'Não existe'

Agustín Canobbio, do Fluminense, coloca as mãos na cintura e encara o árbitro, que ergue o cartão vermelho em direção ao jogador, em duelo com o Independiente Rivadavia

Expulsão de Canobbio em Ind. Rivadavia x Fluminense revolta: 'Mais uma vez'

Jogadores do Boca Juniors comemorando abraçados com a camisa branca

Veja os gols da vitória do Boca Juniors sobre o Recoleta na Sul-Americana