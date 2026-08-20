Corinthians x Rosario Central: IA aponta classificado na Libertadores Classificado neste confronto irá às quartas de final da competição

Corinthians e Rosario Central se enfrentam nesta quinta-feira (20), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores. Após o empate por 0 a 0 no Gigante de Arroyito, na Argentina, as equipes chegam para uma decisão completamente aberta. O Lance! perguntou à inteligência artificial a projeção para esta partida.

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Corinthians ou Rosario Central, quem passa?

"Minha previsão para Corinthians x Rosario Central é de um jogo equilibrado, mas com o Timão levando vantagem pelo fator casa. O Corinthians deve assumir uma postura mais ofensiva, pressionado pela necessidade de vencer no tempo normal, enquanto o Rosario Central tende a explorar os espaços e apostar na experiência de Ángel Di María. Acredito que o Corinthians consiga aproveitar o apoio da torcida para sair na frente, mas não terá uma partida tranquila. Minha projeção é de que o time argentino consiga equilibrar a partida e até encontrar um gol, mas o Corinthians terá mais força na reta final e decidirá o confronto diante de sua torcida. Meu palpite é Corinthians 2 x 1 Rosario Central, resultado que classificaria o Timão às quartas de final da Libertadores.

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O meu principal candidato a destaque da partida é Rodrigo Garro. O meia argentino pode ser fundamental para fazer a ligação entre o meio-campo e o ataque, especialmente em uma partida na qual o Corinthians precisará encontrar espaços diante de uma equipe que provavelmente adotará uma postura mais cautelosa. Memphis Depay aparece como o jogador que pode mudar o jogo no segundo tempo, caso realmente seja utilizado. Do lado do Rosario Central, Di María é a principal ameaça e pode ser decisivo mesmo com poucas oportunidades. Assim, minha previsão final é de vitória do Corinthians por 2 a 1, classificação do Timão e Rodrigo Garro como o grande destaque do confronto."

Corinthians e Rosario Central travam duelo decisivo pela Libertadores (Foto: Pool Pelaez Burga/DiaEsportivo/Folhapress)

Histórico de confronto entre as equipes

Corinthians e Rosario Central têm um histórico bastante curto, mas marcado por uma das disputas mais emocionantes da história recente do Timão na Libertadores. As equipes se enfrentaram pela primeira vez nas oitavas de final da edição de 2000, justamente na mesma fase em que voltaram a se encontrar 26 anos depois. Na partida de ida, disputada em 3 de maio de 2000, no Gigante de Arroyito, o Rosario Central venceu por 3 a 2.

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No jogo de volta, em 9 de maio de 2000, no Pacaembu, o Corinthians devolveu o placar de 3 a 2 e levou a decisão para os pênaltis. Nas cobranças, o Timão venceu por 4 a 3 e garantiu a classificação para a fase seguinte. Com isso, os dois confrontos de 2000 terminaram com vitórias dos mandantes pelo mesmo placar, e o Corinthians levou a melhor na disputa por pênaltis.

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