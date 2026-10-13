A CazéTV acertou o sublicenciamento de um jogo por rodada da Europa League para a CNN/Itatiaia. Conforme apurou o Lance!, o acordo também contempla partidas da Conference League e da Ligue 1, o Campeonato Francês.

Lyon x Crystal Palace, nesta quinta-feira (15), está entre os jogos escolhidos para transmissão pela parceria. O confronto será disputado na França e integra a segunda rodada da fase de liga da Europa League.

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A negociação permite à CNN/Itatiaia exibir partidas de competições cujos direitos pertencem à CazéTV. O sublicenciamento corresponde à autorização para transmitir os jogos previstos no acordo, sem representar a transferência integral dos direitos dos torneios.

Acordo com a CazéTV também contempla futebol francês

Além da Europa League, a parceria abrange a Conference League e a Ligue 1. A apuração ainda não confirmou quais serão as primeiras partidas dessas duas competições exibidas pela CNN/Itatiaia.

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Os valores e a duração do acordo não foram informados. Também não estão confirmadas as plataformas que receberão as transmissões, nem a composição das equipes de narração e comentários.

Lyon x Crystal Palace está na programação

O encontro entre franceses e ingleses já está definido entre as partidas que serão sublicenciadas. A escolha coloca na programação da CNN/Itatiaia um duelo entre duas equipes que venceram na estreia da Europa League e buscam manter o bom início na competição.

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A CazéTV detém direitos da Europa League, da Conference League e da Ligue 1 no ciclo que inclui a temporada 2026/27. O novo acordo abre espaço para a exibição de parte desses jogos pela CNN/Itatiaia.

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