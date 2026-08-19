Canal de Neymar divulga resposta inédita do atacante a Thiago Mendes Jogadores não se cumprimentaram no início da partida

Após a vitória do Santos sobre o Vasco por 3 a 0, no último domingo (16), o canal do Neymar divulgou imagens inéditas, nesta quarta-feira (19), com um vídeo do camisa 10 reclamando do Thiago Mendes, apontando falta de respeito ao não ter cumprimentado o craque.

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— Tendo isso aqui (psicológico) forte, esquece! Isso aí se chama soberba, falta de respeito com o profissional — afirmou.

➡️Santos responde à polêmica envolvendo Neymar e Thiago Mendes

Confira o vídeo divulgado:

NR Sports, canal da família Neymar, divulgou a resposta do craque sobre Thiago Mendes, do Vasco, não tê-lo cumprimentado:



"Tendo isso aqui (psicológico) forte, esquece! Isso aí se chama soberba, falta de respeito com o profissional!"



🎥 NR Sports pic.twitter.com/4COpdshGS6 — Planeta do Futebol 🌎 (@futebol_info) August 19, 2026

Histórico de desentendimentos entre os jogadores

O desentendimento entre os jogadores surgiu em 2020, quando os dois ainda disputavam o Campeonato Francês, Neymar pelo PSG e Thiago Mendes pelo Lyon. Durante uma partida em que os dois se enfrentaram, o volante deu uma entrada forte no atacante, que se lesionou, e saiu de campo chorando. Inicialmente, Thiago recebeu apenas o cartão amarelo, mas foi advertido com cartão vermelho posteriormente, após revisão do VAR.

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Neymar e Thiago Mendes foram os capitães em Vasco x Santos no Brasileirão (Foto: Rudy Trindade/Themapress/Folhapress)

O episódio mais recente aconteceu em fevereiro de 2026, em um confronto válido pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. A situação teve início após Neymar balançar as redes contra a equipe carioca e pedir silêncio à sua torcida presente no jogo. Os atletas trocaram ofensas e chegaram a se encarar, no entanto, o árbitro do jogo os advertiu.

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Na entrevista durante o intervalo, o camisa 10 do Peixão chamou Thiago Mendes de "babaca" e relembrou o primeiro encontro entre eles. O volante declarou ter sido desrespeitado após o encerramento desta partida.

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