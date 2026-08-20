Léo Pereira diz que gramado do Maracanã prejudica o Flamengo: 'Muito ruim' Zagueiro minimiza cobranças da torcida após classificação na Libertadores

Léo Pereira apontou as condições do gramado do Maracanã como um problema para o desempenho do Flamengo. Em entrevista após a classificação rubro-negra para as quartas de final da Libertadores, com vitória por 2 a 1 sobre o Cruzeiro, o zagueiro afirmou que a qualidade do campo prejudica a efetividade da equipe nas finalizações.

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Para Léo, o estado do gramado interfere principalmente no jogo de uma equipe que busca controlar as partidas e criar oportunidades próximas à área adversária. Contudo, apesar de avaliar o campo como "muito ruim", o zagueiro destacou que o time segue criando oportunidades mesmo com as dificuldades.

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— Um dos pontos que nos atrapalha muito é o campo. É só você entrar ali e ver que o campo está muito ruim para ambas as equipes. Tratando de Flamengo, uma equipe que propõe jogo, que quer jogar, quando chega na cara do gol, é claro que, apesar de toda a qualidade, vai haver finalizações erradas, finalizações fracas. O goleiro deles também tem os seus méritos de defender os chutes. Mas eu acho que a gente está no caminho certo. Apesar dessa dificuldade de fazer o gol ali nas finalizações, a gente está criando, está insistindo e está vencendo — disparou o defensor.

O Flamengo venceu o Cruzeiro com gols de Giorgian de Arrascaeta e Samuel Lino no Maracanã. O resultado confirmou a classificação após o empate por 1 a 1 no jogo de ida, no Mineirão.

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Léo Pereira minimiza cobranças da torcida

Léo Pereira também comentou as cobranças recebidas pelo Flamengo ao longo da temporada. O zagueiro, que está em sua sexta temporada no clube, afirmou que a pressão faz parte da rotina da equipe e que os jogadores precisam manter o trabalho mesmo diante dos questionamentos.

— É normal. Sexta temporada aqui, a gente sabe como é que é. Os que estão chegando há pouco tempo, que têm pouco tempo de clube, estão se acostumando também. Basicamente é normal para o Flamengo, para o Brasil no geral. Acho que, se você não tem resultado, você é cobrado, e você tem que dar um resultado imediatamente. Mas a gente mantém o nosso trabalho, mantém o nosso pé no chão. Eu acho que isso tem sido fundamental para que os nossos resultados viessem. Muita humildade mesmo, um sacrifício coletivo muito grande. Como vocês viram hoje, um espírito muito bacana e uma ambição muito grande nos olhos de querer conquistar de novo com essa camisa — disse o camisa 4.

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Léo Pereira em ação pelo Flamengo contra o Cruzeiro no Maracanã, pelas oitavas de final da Libertadores (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)

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