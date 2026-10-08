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Auxiliar-técnico de Renato Gaúcho no Grêmio é preso em Porto Alegre

Alexandre Mendes foi detido durante desembarque da delegação

PorMarcio DolzanRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 15:55
Atualizado há 1 minutos
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Alexandre Mendes e Renato Gaúcho
Alexandre Mendes foi preso ao desembarcar com a delegação do Grêmio em Porto Alegre (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O auxiliar-técnico de Renato Gaúcho no Grêmio, Alexandre Mendes, foi preso no início da tarde desta quinta-feira (8), ao desembarcar no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A detenção aconteceu no momento em que Mendes chegava de viagem a Belém, onde o clube gaúcho jogou com o Remo na noite de quarta-feira, pelo Brasileirão Série A.

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Segundo informações do site de notícias GZH, a prisão foi motivada por suposto não cumprimento de medida protetiva solicitada pela ex-companheira de Alexandre Mendes. A defesa do auxiliar gremista confirmou a detenção ao site gaúcho, mas informou que irá se manifestar posteriormente.

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O caso teria acontecido no mês passado, durante a Expointer — feira agropecuária que acontece anualmente na cidade de Esteio, na região metropolitana de Porto Alegre. Alexandre Mendes esteve no local no mesmo dia que a ex-companheira, mas informações preliminares indicam que os dois não chegaram a se encontrar.

Expointer
Violação de medida protetiva teria ocorrido durante visita à Expointer (Foto: Mauro Nasscimento/Secom - RS)

Alexandre Mendes é réu na Justiça gaúcha por suposta violência psicológica cometida contra a ex-companheira, com quem conviveu por seis anos. A denúncia partiu do Ministério Público do Estado.

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Em nota, o Grêmio informou que "acompanha com atenção os desdobramentos do caso que envolve o profissional Alexandre Mendes" e afirmou que "monitora a apuração dos fatos, de natureza estritamente pessoal, pelas autoridades competentes e irá se manifestar assim que reunir todos os elementos relativos ao processo".

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