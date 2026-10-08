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Renato manda recado para Luís Castro após empate do Grêmio

Comandante gremista lamenta chances perdidas e critica herança da comissão anterior

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 12:25
Supervisionado porNathalia Gomes,
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O técnico Renato Gaúcho na reestreia pelo Grêmio
Renato Gaúcho afirma que precisou corrigir em 15 dias falhas acumuladas em nove meses de trabalho (Foto: Leonardo Mayer / Ag. F8 / Folhapress)

O técnico Renato Gaúcho adotou um tom crítico na coletiva após o empate em 1 a 1 entre Grêmio e Remo, nesta quarta-feira (7), no Estádio Mangueirão, em Belém, pelo Brasileirão. Ao ser questionado sobre o período de treinamentos durante a Data Fifa, o comandante fez duras ressalvas indiretas ao trabalho deixado por seu antecessor, o português Luís Castro.

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— Foi feito o que não foi feito em nove meses. Acha que em 15 dias vou chegar com a varinha mágica e corrigir tudo? Tem muita coisa para corrigir. Não é pouca coisa, não. Estou falando que é muita coisa para corrigir e tem pouco tempo. Estamos numa situação difícil no Campeonato Brasileiro. Agora é descansar e procurar vencer as partidas que a gente precisa para conseguir sair dessa situação — desabafou o treinador.

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Técnico Renato Gaúcho orienta o Grêmio na reestreia contra o Palmeiras
Renato Portaluppi afirma que precisou corrigir em 15 dias falhas acumuladas em nove meses de trabalho (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

No duelo em Belém, o Tricolor saiu na frente com gol do zagueiro Kannemann no primeiro tempo, mas cedeu a igualdade na etapa final. Renato lamentou as oportunidades desperdiçadas pelo atacante Enamorado para definir o confronto e recorreu ao tradicional bordão do ex-técnico Muricy Ramalho para resumir a partida.

— Nós tivemos as melhores situações, principalmente quando o jogo estava 1 a 0. Poderíamos ter matado o jogo, não matamos. E já dizia o Muricy, né? A bola pune. E nós fomos punidos, justamente por isso. Temos oportunidades, não matamos e, no cruzamento, nós falhamos, tomamos o gol de empate — analisou o comandante, cobrando maior tranquilidade do setor ofensivo na hora do arremate.

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Renato também defendeu a formação tática utilizada pelo segundo jogo seguido, escalando três volantes no meio de campo e mantendo Krovinovic no banco de reservas. Segundo o treinador, a estratégia busca dar solidez defensiva à equipe e não significa uma postura covarde em campo.

Com o tropeço no Pará, o Grêmio caiu para a 18ª colocação da tabela com 30 pontos somados, permanecendo afundado na zona de rebaixamento. O Tricolor gaúcho volta a campo no próximo domingo (11), às 17h30, na Arena, para enfrentar o Internacional em um Grenal decisivo na luta contra a degola.

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