Atitude de Tite em Botafogo x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'
Partida foi disputada no Nilton Santos
Na segunda etapa do duelo entre Botafogo e Vasco nesta quarta-feira (7), uma atitude do técnico Tite chamou atenção nas redes sociais. O treinador invadiu o gramado para comemorar um gol marcado por Tiquinho Soares, mas o tento acabou anulado e o comandante foi expulso. O confronto do Brasileirão terminou 2 a 1 para o Cruz-Maltino.
➡️Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão
Com o cartão vermelho recebido, Tite desfalcará o Glorioso na partida contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.
Veja alguns comentários:
Como foi Botafogo x Vasco?
Vasco sai na frente na primeira etapa
Primeiro tempo movimentado no Nilton Santos, com chances para os dois lados. O Botafogo levou perigo aos 22 minutos, quando Vitinho ficou cara a cara com Léo Jardim, que fez grande defesa. O Vasco respondeu com Cuiabano e Thiago Mendes. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 27. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez bela jogada e deixou o argentino na cara do gol. De primeira, o meia finalizou para marcar.
O susto veio no fim da etapa. Bruno Duarte sofreu um choque, ficou brevemente desacordado e precisou ser substituído por David.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e acompanhe o que acontece fora das quatro linhas
Segundo tempo movimentado
O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, após a zaga do Vasco afastar o escanteio cobrado pelo Botafogo, Colidio ficou com a sobra, arrancou em velocidade e serviu David, que ampliou a vantagem vascaína. A partida seguia com um roteiro bem definido: o Botafogo mantinha a posse de bola e buscava pressionar no campo de ataque, enquanto o Vasco apostava nos espaços para acelerar os contra-ataques. Aos 15 minutos, porém, o Botafogo encontrou o caminho para voltar ao jogo. Em uma cobrança de falta perfeita, Alex Telles acertou o ângulo e marcou um golaço, sem dar qualquer chance para Léo Jardim. O gol incendiou o clássico. Pouco depois, o Botafogo chegou a balançar as redes novamente e empatar a partida, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento.
Tudo sobre
Fora de Campo
Torcida do São Paulo manda recado a Dorival Júnior após derrotaHá 7 minutos
Fora de Campo
Decisão da arbitragem em Botafogo x Vasco divide opiniões: 'Duvidoso'Há 59 minutos
Fora de Campo
Neto dispara após derrota do Corinthians no Brasileirão: 'O pior da história'Há 1 hora
Fora de Campo
Veja gols em Cruzeiro e São Paulo: Kaio Jorge e Zé Lucas marcamHá 1 hora
Fora de Campo
Possível pênalti não marcado em Cruzeiro x São Paulo irrita torcedoresHá 1 hora
Corinthians
Torcedores do Corinthians mandam recado a Fernando Diniz após derrotaHá 2 horas
Mais LANCE!