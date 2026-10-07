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Atitude de Tite em Botafogo x Vasco enlouquece torcedores: 'Inacreditável'

Partida foi disputada no Nilton Santos

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
07/10/2026 22:49
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Tite à beira do campo em Botafogo x Vasco
Tite comandou o Botafogo contra o Vasco no Brasileirão (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF/Folhapress)

Na segunda etapa do duelo entre Botafogo e Vasco nesta quarta-feira (7), uma atitude do técnico Tite chamou atenção nas redes sociais. O treinador invadiu o gramado para comemorar um gol marcado por Tiquinho Soares, mas o tento acabou anulado e o comandante foi expulso. O confronto do Brasileirão terminou 2 a 1 para o Cruz-Maltino.

➡️Veja os gols da vitória do Vasco sobre o Botafogo no Basileirão

Com o cartão vermelho recebido, Tite desfalcará o Glorioso na partida contra o Coritiba, fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.

Veja alguns comentários:

Jogadores de Vasco e Botafogo em dividida
Vasco venceu o Botafogo no Nilton Santos (Foto: André Fabiano/Código 19/Folhapress)

Como foi Botafogo x Vasco?

Vasco sai na frente na primeira etapa

Primeiro tempo movimentado no Nilton Santos, com chances para os dois lados. O Botafogo levou perigo aos 22 minutos, quando Vitinho ficou cara a cara com Léo Jardim, que fez grande defesa. O Vasco respondeu com Cuiabano e Thiago Mendes. O Cruz-Maltino abriu o placar aos 27. Thiago Mendes encontrou Bruno Duarte, que fez bela jogada e deixou o argentino na cara do gol. De primeira, o meia finalizou para marcar.

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O susto veio no fim da etapa. Bruno Duarte sofreu um choque, ficou brevemente desacordado e precisou ser substituído por David.

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Segundo tempo movimentado

O segundo tempo começou em ritmo acelerado. Logo aos cinco minutos, após a zaga do Vasco afastar o escanteio cobrado pelo Botafogo, Colidio ficou com a sobra, arrancou em velocidade e serviu David, que ampliou a vantagem vascaína. A partida seguia com um roteiro bem definido: o Botafogo mantinha a posse de bola e buscava pressionar no campo de ataque, enquanto o Vasco apostava nos espaços para acelerar os contra-ataques. Aos 15 minutos, porém, o Botafogo encontrou o caminho para voltar ao jogo. Em uma cobrança de falta perfeita, Alex Telles acertou o ângulo e marcou um golaço, sem dar qualquer chance para Léo Jardim. O gol incendiou o clássico. Pouco depois, o Botafogo chegou a balançar as redes novamente e empatar a partida, mas o lance foi revisado pelo VAR e o gol acabou anulado por impedimento.

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