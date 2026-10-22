Argentinos reagem à atuação de Giay, do Palmeiras: 'Não devia'
O Palmeiras venceu nos pênaltis por 5 a 3 e se classificou à final da Libertadores
O Palmeiras garantiu vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (21), mesmo após perder por 1 a 0 para o Fluminense no tempo regulamentar, no Nubank Parque. Com o empate no placar agregado, a decisão foi para os pênaltis, e o Verdão venceu por 5 a 3, assegurando a classificação.
➡️Palmeiras bate Fluminense nos pênaltis e vai para final da Libertadores
A atuação do argentino Agustín Giay, lateral-direito do Palmeiras, repercutiu nas redes sociais entre torcedores argentinos. O desempenho do jogador chamou a atenção dos compatriotas, que comentaram a participação dele na partida decisiva pela competição continental.
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Veja a repercussão:
Tradução: O garoto Giay se meteu em outra final de Libertadores. Loucura. Mais do que merecido. Pensar que ia tomar mates na Cidade Esportiva para vê-lo jogar na Reserva. Hoje esse garoto cresceu
Tradução: agustin giay vai jogar outra final de libertadores me emociona
Tradução: Flaco López e Agustin Giay vão jogar a final da Libertadores
Tradução: Igual, Giay não deveria marcá-lo para mim, ele está ali cobrindo uma posição na qual deveria estar o zagueiro central e está atento/seguindo o ponta que SIM é sua marca.
Tradução: Partidazo tremendo de Giay. O jogador mais perigoso do Palmeiras hoje.
Tradução: Não tem sentido o quanto correm Giay e Piquerez e que ainda tenham pernas
Tradução: Giay é o único que está jogando.
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