Depois de duas décadas, o El Clásico voltará a ter transmissão de forma gratuita no Brasil. A CazéTV transmitirá com exclusividade o confronto entre Barcelona e Real Madrid no dia 25 de outubro, às 17h, pela La Liga com cobertura ao vivo direto da Espanha.

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A exibição marca o retorno de El Clásico ao acesso gratuito e aberto para o público brasileiro após duas décadas. A última vez que o torcedor pôde assistir ao jogo sem necessidade de assinatura fechada ocorreu em 2006.

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El Clásico será disputado em Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Cobertura in loco antes do clássico

A equipe do canal já viaja à Espanha para cobrir as partidas que antecedem o confronto. No sábado (17), Igor Rodrigues e Isa Pagliari acompanham in loco Betis x Barcelona.

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No domingo (18), Igor traz os bastidores de Real Madrid x Sevilla diretamente do Estádio Santiago Bernabéu.

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Vini Jr sofre dura punição após ser expulso por puxar o cabelo de rival e fica fora de Barcelona x Real Madrid

Vini Jr foi punido com quatro jogos de suspensão após ter sido expulso na vitória do Real Madrid sobre o Villarreal, pela La Liga. O atleta recebeu o cartão vermelho por ter puxado o cabelo de Nathan Saliba antes de ter seu gol anulado após revisão do VAR e a marcação da falta do brasileiro no início da jogada.

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Com isso, Vini Jr desfalca o Real Madrid nos jogos contra Sevilla, Barcelona, Racing Santander e Valencia. No entanto, o camisa sete poderá atuar nos jogos da Champions League antes da pausa para a Data Fifa contra RB Leipzig e AEK Atenas.

No relatório sobre a punição de Vini Jr, o colegiado responsável por aplicar a sanção afirmou que o atleta seria suspenso por dois jogos por conduta violenta fora de jogo e outras duas partidas por conta dos protestos e reclamações contra a equipe de arbitragem.

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No Campeonato Espanhol, Vini Jr só voltará a atuar após a parada da Data Fifa de novembro e estará apto para retornar diante do Celta de Vigo, no fim do próximo mês. O atleta busca reencontrar sua melhor versão sob comando de José Mourinho e recuperar a boa fase da metade final da última temporada.