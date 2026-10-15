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Mourinho fala de Wesley, ex-Flamengo, após Roma x Real Madrid: 'Já sabia'

Treinador comentou atuação do lateral

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
15/10/2026 06:10
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Convocado por Ancelotti, Wesley é titular no duelo entre Roma e Fenerbahçe pela Champions
Wesley foi titular contra o Real Madrid (Foto: OZAN KOSE / AFP)

Em entrevista à TNT Sports, José Mourinho falou sobre o lateral Wesley após o embate entre Roma e Real Madrid na última quarta-feira (14). O treinador português rasgou elogios ao brasileiro após o duelo na Champions League e afirmou que já conhecia a qualidade do atleta.

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A partida terminou com vitória dos espanhóis por 4 a 3, após uma grande virada na etapa final. Com o resultado, o clube merengue chegou aos seis pontos na fase de liga da competição e assumiu a oitava colocação da tabela.

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— Eu já sabia que ele era bom, mas ali de perto foi a primeira vez. É ainda melhor do que eu pensava. Defende muito bem e projeta-se com muita velocidade para o ataque. O Wesley é muito bom jogador — afirmou José Mourinho.

Companheiros de Seleção Brasileira, Wesley e Vini Jr. disputam a posse de bola no duelo entre Roma e Real Madrid
Wesley foi titular contra o Real Madrid na Champions League (Foto: Filippo Monteforte / AFP)

Como foi o jogo entre Roma e Real Madrid na Champions League?

Na etapa inicial, a Roma pressionou o Real Madrid e criou as principais chances, mas não conseguiu manter o ritmo. Na primeira chance, Hermoso recebeu uma bola na entrada da grande área e bateu colocado para uma grande defesa de Courtois. Em outra oportunidade, Dybala recebeu um passe de Soule, deu um carrinho na bola, mas a finalização saiu ao lado do gol. E aos 19 minutos, De Roon foi acionado na entrada da área e chutou de primeira com desvio na zaga para abrir o placar para os mandantes.

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Após o gol, a Roma teve a chance de ampliar o placar com Malen sendo lançado pelo lado direito da área e finalizando com força para outra grande intervenção de Courtois. Mas aos 24 minutos, Mbappé aproveitou uma falha da defesa, infiltrou até a entrada da área e bateu de longe com desvio em Mancini para superar Gollini e empatar o confronto.

No segundo tempo, a Roma voltou melhor e aproveitou um erro na saída de bola do Real Madrid para voltar à frente do marcador. Aos cinco minutos, Rodrigo Mora encontrou Malen pelo lado esquerdo da área, que dominou e bateu cruzado para superar Courtois. E aos 11 minutos, o centroavante holandês foi lançado em profundidade por Soulé e bateu na saída do goleiro belga para ampliar a vantagem dos italianos. Os espanhóis responderam com Mbappé sendo acionado pelo lado esquerdo e batendo firme para boa defesa de Gollini.

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Aos 37 minutos, Endrick recebeu um cruzamento na área e cabeceou para grande intervenção do goleiro da Roma, mas Carlos Espí aproveitou o rebote e estufou as redes para diminuir a desvantagem. E aos 45 minutos, o centroavante brasileiro aproveitou uma cobrança de escanteio de Arda Guler e cabeceou no cantinho para deixar tudo igual e salvar a equipe merengue de uma derrota. E aos 45 minutos, Rüdiger aproveitou outra cobrança de escanteio e tocou com a perna direita para estufar as redes e decretar a vitória merengue.

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