menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Ana Thaís Matos compara São Paulo e Flamengo: 'É isso que faz a diferença'

Favorito ao título começa campeonato com tropeço fora de casa

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/01/2026
10:20
Ana Thaís Matos
imagem cameraComentarista analisou a derrota do Flamengo na 1ª rodada do Brasileirão (Foto: Reprodução/Sportv)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Foi com muita entrega e raça que o São Paulo venceu, de virada, o Flamengo no Morumbis. A garra da equipe Tricolor para desbancar uma das equipes mais fortes da América do Sul foi o grande diferencial da partida na visão da comentarista Ana Thaís Matos, da Globo.

continua após a publicidade

- Quando se tem essa diferença de elenco, tem que compensar na vontade, e é isso que está fazendo a diferença para o São Paulo hoje, e que o Flamengo está encontrando muita dificuldade. Todos os jogadores vão em todas as divididas, fazem a cobertura, é essa vontade que faz a diferença - completou.

Em um início de ano turbulento, com um Campeonato Paulista ameaçado e a política dominando as manchetes, o resultado contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão trouxe uma energia diferente.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Como foi a 1ª rodada do Brasileirão?

➡️ Atlético-MG e Palmeiras empatam em jogo de 4 gols na estreia no Brasileirão

➡️ Athletico-PR ganha do Internacional na abertura do Brasileiro

➡️ Com Ancelotti presente, Fluminense vence o Grêmio na estreia pelo Brasileirão

➡️ Bahia vira sobre o Corinthians e estreia com triunfo no Brasileirão

➡️ Chapecoense supera o Santos na Arena Condá pela primeira rodada do Brasileirão

➡️ Flamengo sai na frente, mas São Paulo vira e estreia com vitória no Brasileirão

Na noite desta quinta-feira (29), serão disputadas as duas partidas remanescentes da primeira rodada. O Mirassol recebe o Vasco, às 20h (de Brasília). O Cruzeiro entra em campo às 21h30 no Mineirão, contra o Botafogo do recém-chegado Martín Anselmi.

🕹️ Aposte em São Paulo ou Flamengo nos jogos do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

continua após a publicidade

Próximos compromissos do São Paulo e Flamengo

A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Paulista. O Soberano encara o Santos no sábado, às 20h30 (de Brasília). Já o Flamengo vai até Brasília, no domingo, enfrentar o Corinthians pela Supercopa do Brasil.

SP - SAO PAULO - 28/01/2026 - BRASILEIRO A 2026, SAO PAULO X FLAMENGO - Luciano jogador do Sao Paulo comemora seu gol durante partida contra o Flamengo no estadio Morumbi pelo campeonato Brasileiro A 2026. Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press
Luciano marcou gol da virada do São Paulo contra o Flamengo (Foto: Marcello Zambrana/ Agif/Gazeta Press

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias