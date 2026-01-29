Ana Thaís Matos compara São Paulo e Flamengo: 'É isso que faz a diferença'

Foi com muita entrega e raça que o São Paulo venceu, de virada, o Flamengo no Morumbis. A garra da equipe Tricolor para desbancar uma das equipes mais fortes da América do Sul foi o grande diferencial da partida na visão da comentarista Ana Thaís Matos, da Globo.

- Quando se tem essa diferença de elenco, tem que compensar na vontade, e é isso que está fazendo a diferença para o São Paulo hoje, e que o Flamengo está encontrando muita dificuldade. Todos os jogadores vão em todas as divididas, fazem a cobertura, é essa vontade que faz a diferença - completou.

Em um início de ano turbulento, com um Campeonato Paulista ameaçado e a política dominando as manchetes, o resultado contra o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão trouxe uma energia diferente.

Na noite desta quinta-feira (29), serão disputadas as duas partidas remanescentes da primeira rodada. O Mirassol recebe o Vasco, às 20h (de Brasília). O Cruzeiro entra em campo às 21h30 no Mineirão, contra o Botafogo do recém-chegado Martín Anselmi.

Próximos compromissos do São Paulo e Flamengo

A próxima partida do São Paulo é pelo Campeonato Paulista. O Soberano encara o Santos no sábado, às 20h30 (de Brasília). Já o Flamengo vai até Brasília, no domingo, enfrentar o Corinthians pela Supercopa do Brasil.