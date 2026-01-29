Antes de ser anunciado, Paquetá já havia aparecido em arte do Flamengo

Na tarde da última terça-feira (28), Lucas Paquetá foi anunciado pelo Flamengo como novo reforço para a temporada de 2026. O jogador estava no West Ham United, da Inglaterra, e foi vendido por 42 milhões de euros (R$ 260 milhões). Mas, mesmo antes de a contratação ser divulgada, o cria "apareceu" como na arte de pré-jogo do Rubro Negro.

O Flamengo publicou uma arte de pré-jogo para a partida contra o São Paulo, no Morumbis, à meia noite de terça, quando o craque ainda não havia sido anunciado, para a estreia do Brasileirão 2026. Na foto, é possível ver um garoto, um torcedor caminhando em direção ao estádio. No entanto, a criança é muito parecida com Lucas Paquetá.

Veja a comparação:

Arte de pré-jogo do Flamengo (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Imagem de pré jogo aproximada em "Lucas Paquetá" (Foto: Reprodução/X/Flamengo)

Paquetá quando criança, com a camisa do Flamengo (Foto: Divulgação)

Alguns pontos chamam atenção na imagem, como o cabelo, o modelo do uniforme e o patrocínio laranja na manga da camisa.

Paquetá está de volta ao Flamengo

Texto de Lucas Bayer

O jogador é aguardado no Rio de Janeiro ainda nesta semana. A forma de pagamento será no seguinte molde: 15,25 milhões de euros (R$ 95 milhões) à vista, e o restante do valor dividido em parcelas até 2028.

O Flamengo precisou de jogo de cintura e, principalmente, de muita paciência para convencer os ingleses, que inicialmente pediam 65 milhões de euros pela venda. Em um segundo momento, o clube carioca conseguiu descer o valor para 45 milhões.

Nos últimos dias, as partes buscaram um meio termo e chegaram ao valor de R$ 42 milhões. Quem comandou as negociações foi o diretor de futebol José Boto, com o apoio do presidente Bap.

Após o acordo pelo valor de compra, as partes discutiram as cifras que serão pagas nas parcelas até 2028 (2026, 2027 e 2028).