Mauro Cezar critica craque do Flamengo e opina em polêmica: 'Desculpa'

O atual campeão brasileiro perdeu na estreia do Brasileirão. Nesta quarta-feira (28), o Flamengo visitou o São Paulo no Morumbis, saiu na frente, mas levou a virada no segundo tempo. O jornalista Mauro Cezar criticou o uruguaio Arrascaeta e analisou um lance polêmico.

No último lance do jogo, Arrascaeta pegou rebote depois de cabeçada de Plata e defesa incrível de Rafael, mas chutou para fora. O uruguaio, no entanto, reclamou que foi tocado por Alan Franco antes da finalização. Em campo, Wilton Pereira Sampaio não marcou a penalidade, e o VAR não chamou para revisão. Para o jornalista Mauro Cezar, a arbitragem acertou em deixar o jogo seguir.

— Arrascaeta totalmente sem ritmo, totalmente mal. Sobre o pênalti, não foi. O Arrascaeta consegue finalizar e chuta para fora. Fica reclamando de pênalti, aquela loucura, me desculpa, mas não rola. A mim não convence, é tentar desviar o foco de uma derrota merecida. Uma atuação muito ruim — opinou Mauro Cezar.

Jogadores do Flamengo na partida contra o São Paulo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Como foi o jogo entre São Paulo e Flamengo

O Flamengo teve o controle da bola no primeiro tempo contra o São Paulo no Morumbis. O time carioca buscou pressionar os donos da casa desde o início da partida, e teve a melhor chance aos 13 minutos, quando Carrascal, após passe magistral de Cebolinha, um dos destaques da primeira etapa, chutou para fora na saída de Rafael. O São Paulo deu a resposta cinco minutos depois, com Luciano, contra o Flamengo. Com 68% de posse de bola, o Rubro-Negro teve oito finalizações, contra três do Tricolor Paulista.

Pelo lado do time visitante, Plata contou com uma sequência de erros no primeiro tempo. As falhas deixaram o técnico Filipe Luís na bronca, que reclamou com o equatoriano.

O Flamengo voltou do vestiário contra o São Paulo ditando o ritmo. Assim, chegou ao gol aos nove minutos, com uma linda jogada trabalhada. De pé em pé, Alex Sandro cruzou para Pedro que, de peito, ajeitou a bola para Plata, que deu um toquezinho na saída de Rafael. Antes de a bola rolar, o técnico Filipe Luís chamou Arrascaeta e Jorginho, que estrearam na temporada.

A felicidade rubro-negra, no entanto, durou pouco tempo. Dez minutos depois, Luciano deixou tudo igual, ao levar a melhor em jogada aérea contra Léo Pereira. Aliás, esse foi o oitavo gol do atacante em duelos entre São Paulo e Flamengo.

O gol da virada tricolor saiu aos 25 minutos. No cruzamento de Marcos Antônio, que interessa ao Rubro-Negro, Pulgar não conseguiu afastar a bola e errou na interceptação, deixando Danielzinho livre para marcar. Até o término da partida, o time mandante buscou fechar a casinha.

No último lance, Plata e Arrascaeta tiveram grandes chances de deixar tudo igual, mas não aproveitaram. Ao fim do jogo, os jogadores do Flamengo foram reclamar com o árbitro Wilton Pereira Sampaio sobre um possível pênalti em Arrascaeta na jogada. Jorginho recebeu cartão vermelho pela reclamação. Vitória do São Paulo contra o Flamengo.