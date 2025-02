O Real Betis venceu o Real Sociedad por 3 a 0, com show de Antony e um apagamento quase total de Vitor Roque, que ficou no banco de reservas pelo quarto jogo consecutivo e entrou em campo aos 81 minutos. Emprestado pelo Barcelona até o fim da temporada europeia, Roque entrou no radar do Palmeiras e foi muito cornetado nas redes sociais.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Vitor Roque tem 30 jogos e sete gols pelo Betis e vê a concorrência pela posição aumentando. Cucho Hernández, chegou à equipe espanhola no começo de fevereiro e Antony, que veio por empréstimo do Manchester United, vem superando as expectativas e se tornou mais um obstáculo para Vitor retomar a titularidade.

Palmeiras depende de Barcelona para avançar por Vitor Roque

O Verdão necessita de uma liberação do Barcelona, dono do passe do atacante, para avançar com as tratativas. Nos bastidores, a direção alviverde aguarda uma sinalização positiva do Barcelona sobre a possibilidade de venda para, então, acertar valores com o estafe de Vitor Roque.

continua após a publicidade

Anteriormente, o atacante afirmou que gostaria de permanecer no futebol europeu, mas já avalia um eventual retorno ao Brasil para voltar a atuar com frequência e, consequentemente, recuperar sua forma técnica.

➡️ Diretor do Betis atualiza situação de Vitor Roque, alvo do Palmeiras