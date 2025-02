Antony supera recorde de Vini Jr na temporada em La Liga

Com gol de Antony, o Betis venceu a Real Sociedad por 3 a 0 no estádio Benito Villamarín, em duelo válido pela 24ª rodada de La Liga. Após a partida, o brasileiro recebeu o terceiro prêmio de melhor jogador da partida com o novo clube.

Pelo Campeonato Espanhol, Antony participou de quatro partidas com a camisa do Betis — sendo eleito o melhor jogador em campo em três ocasiões, com dois gols e uma assistência. Com o desempenho, o ex-São Paulo superou o número de honraria de Vini Jr na temporada 2024/25 em La Liga. No mesmo período, o camisa 7 do Real Madrid tem somente um prêmio da categoria — conquistado na partida contra o Osasuna, no primeiro turno. Na ocasião, o astro marcou três gols na vitória por 4 a 0.

Na estreia como titular pelo Betis, Antony foi eleito o melhor em campo. Em partida sem gol, o atacante foi o principal destaque ofensivo no empate por 2 a 2 contra o Athletic Bilbao, pela 22ª rodada da LaLiga. Sua atuação impressionou a torcida, que o aplaudiu ao sair de campo.

Na partida seguinte pela liga nacional, Antony marcou pela primeira vez pelo Betis em golaço de voleio na entrada da área, contra o Celta de Vigo. Contudo, seu time acabou derrotado por 3 a 2.

No último jogo, contra a Real Sociedad, Antony abriu o placar ao receber a bola na área e bater com força. O jogador tornou-se peça fundamental na ponta-direita do sistema ofensivo do técnico Manuel Pellegrini.

Antony no Betis

No dia 25 de janeiro, Antony foi contratado pelo Betis por empréstimo junto ao Manchester United até o fim da temporada sem opção de compra. Aos 24 anos, o camisa 7 busca recuperar seu melhor futebol após um período de altos e baixos na Inglaterra. Nos Red Devils, ele disputou 96 jogos e fez 12 gols marcados, além de cinco assistências.

