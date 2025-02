Claudio Echeverri, destaque da Argentina no Sul-Americano Sub-20, reforçará em definitivo o elenco do Manchester City. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o meio-campista viajará nesta semana para se apresentar na Inglaterra após o grande desempenho na competição continental.

"Diablito", conforme apelidado por sua qualidade em campo, já havia sido adquirido pelo clube em janeiro de 2024, por um valor estimado em 14,5 milhões de euros fixos (R$ 77,7 milhões na cotação da época), além de 9 milhões de euros pagos em metas. Entretanto, se manteve no River Plate, clube que o revelou, por empréstimo até o final de 2024.

Com a disputa do Sul-Americano, a apresentação no futebol inglês acabou sendo adiada para o fim da competição. Echeverri encerrou a trajetória no torneio no domingo (16), com seis gols e três assistências que contribuíram para a boa campanha da Albiceleste, vice-campeã - o Brasil ficou com o título na última rodada do hexagonal final.

Echeverri, portanto, é o sexto nome que reforça o City nesta altura da temporada. Antes, o clube já havia efetuado cinco contratações: Khusanov, Marmoush, Nico González, Juma Bah e o também brasileiro Vitor Reis, comprado junto ao Palmeiras por cerca de 35 milhões (aproximadamente R$ 210 milhões na cotação atual).

A estreia de Echeverri no futebol profissional foi aos 17 anos na vitória do River Plate por 3 a 1 sobre o Instituto, em 22 de junho de 2023. Na partida, ele se destacou ao dar um belo passe para tento de Lucas Beltrán. Ao todo, com a camisa dos Millonarios, foram 48 jogos, com quatro gols e oito assistências.

Diablito já havia sido algoz da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Sub-17, no final de 2023. Na ocasião, as equipes duelaram nas quartas de final, e o principal clássico da América do Sul terminou em 3 a 0 para a Argentina, com hat-trick e show de Diablito. O sonho da conquista, porém, parou na semifinal, em queda para a Alemanha; após empate no tempo normal, Echeverri desperdiçou sua cobrança na disputa de pênaltis, assim como Mastantuono.