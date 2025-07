Após demissão, internautas escolhem novo clube para Vojvoda

O Fortaleza anunciou a demissão do técnico Juan Pablo Vojvoda, que tinha contrato com o clube até o fim de 2025. A notícia animou torcedores de diversos clubes, que veem potencial no treinador, mas alegrou, em especial, a torcida do Corinthians. Veja a repercussão;

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Juan Pablo Vojvoda deixa comando técnico do Fortaleza na zona de rebaixamento (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

Vojvoda deixa o Fortaleza na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O clube é o 18º colocado, com 10 pontos. Ao todo, foram 309 jogos, 144 vitórias, 77 empates e 88 derrotas. Em seu próximo compromisso, o Tricolor terá pela frente o Bahia, neste sábado (19), às 16h (de Brasília).

➡️ Após declaração de Filipe Luís, Pedro se reúne com elenco do Flamengo a portas fechadas

Sem Vojvoda, como fica o Fortaleza?

O elenco tricolor não treinará nesta segunda-feira (14). A reapresentação acontecerá na terça-feira (15), no período da tarde, no Centro de Excelência Alcides Santos. O próximo jogo do Leão, diante do Bahia, será o primeiro sem Vojvoda.

continua após a publicidade

⚽Próximos jogos:

19/07 - 16h - Fortaleza x Bahia - Campeonato Brasileiro

26/07 - 18h30 - Fortaleza x RB Bragantino - Campeonato Brasileiro

29/07 - 20h30 - Grêmio x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

03/08 - 16h - Corinthians x Fortaleza - Campeonato Brasileiro

10/08 - a definir - Fortaleza x Botafogo - Campeonato Brasileiro