Palmeiras depende de Barcelona para avançar em negociação com Vitor Roque

Com pouco mais de duas semanas para anunciar novos reforços, o Palmeiras busca a contratação de Vitor Roque para ampliar as opções no setor ofensivo. O clube, no entanto, necessita de uma liberação do Barcelona, dono do passe do atacante, para avançar com as tratativas.

Emprestado ao Betis, o brasileiro possui contrato válido até o meio do ano, com opção de compra fixada ao término do vínculo. Com isso, o clube espanhol não tem a obrigação de liberar o atleta de forma imediata.

Nos bastidores, a direção alviverde aguarda uma sinalização positiva do Barcelona sobre a possibilidade de venda para, então, acertar valores com o estafe de Vitor Roque. Anteriormente, o atacante afirmou que gostaria de permanecer no futebol europeu, mas já avalia um eventual retorno ao Brasil para voltar a atuar com frequência e, consequentemente, recuperar sua forma técnica.

A fragilidade financeira do Barcelona pode ser um facilitador nas negociações. Com dificuldades para registrar novos atletas, os catalães buscam recuperar parte do investimento em Roque, que custou pouco mais de 70 milhões de euros, entre montante fixo e variáveis.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras, em ação pelo Betis (Foto: Divulgação / Real Betis)

Caso as tratativas não evoluam nesta janela, o Palmeiras pretende voltar a negociar com o jogador em junho, antes da disputa do Mundial, quando o clube poderá inscrever novos reforços.

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras registrou três reforços: os atacantes Paulinho e Facundo Torres, e o volante Emiliano Martínez, mas segue em busca de opções para o ataque e para a defesa, que perdeu Vitor Reis para o Manchester City.

O Verdão tem até o dia 28 de fevereiro, data do término da janela de trasnsferências do futebol brasileiro, para registrar novo nomes.