O Real Madrid empatou com o Osasuna por 1 a 1, no Estádio El Sadar, em Pamplona (ESP), pela 24ª rodada da La Liga. Na partida, Jude Bellingham foi expulso aos 39 minuto da primeira etapa, após um lance de falta na área do time merengue. Ao lado de Vini Jr, o inglês foi alvo do jornal "Marca" por fatores de indisciplina na temporada 2024/25.

Expulsão polêmica de Bellingham

O camisa 5 do Real reclamou com o árbitro aos 39 minutos do primeiro tempo após um lance de falta na área dos Merengues. Segundos depois o juiz mostrou o cartão vermelho. Veja como a situação foi descrita na súmula do jogo:

— Aos 40 minutos, o jogador (5) Bellingham, foi expulso pelo seguinte motivo: por se dirigir a mim, estando a poucos metros de distância, nos seguintes termos: "vai se f...." — descreveu o árbitro Munuera Montero.

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, saiu em defesa de Bellingham, que também comentou o episódio e afirmou que não teria falado dessa forma, com um erro de comunicação entre ele e o árbitro.

— Não quero repetir o que disse, mas foi mais como "fuck off". Quero que todos saibam que não queria deixar o time com dez homens. Se você assistir ao vídeo, verá que não é o mesmo que a súmula diz. Espero que a Federação leve isso em consideração. Não insultei ninguém, está claramente no vídeo. Nem disse diretamente ao árbitro, disse a mim mesmo. Foi uma falta de compreensão, um erro claro do árbitro— disse Bellingham após a partida.

Histórico de Vini Jr e Bellingham na temporada

O jornal "Marca", da Espanha, publicou um texto sobre a situação disciplinar Vini Jr e Bellingham na em campo. Conforme o veículo, os dois jogadores sofrem do mesmo problema: um número exagerado de punições por suas atuações como jogadores ofensivos. O camisa 7 do Real Madrid já perdeu quatro partidas nesta temporada, enquanto o inglês enfrenta uma possível suspensão de duas partidas após a expulsão contra o Osasuna.

Além disso, o site recupera o histórico somado dos astros do Real Madrid. O título do texto informa o retrospecto — "Bellingham, outro 'caso Vinicíus': 38 cartões amarelos e três vermelhos em uma temporada e meia. No subtítulo, a tese é reforçada: "Inglês e brasileiro têm um problema sério com sanções".

