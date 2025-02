Campeões da Recopa Sul-Americana: veja a lista

A Recopa Sul-Americana é uma competição de caráter internacional organizada pela CONMEBOL, criada para coroar o "supercampeão" do continente sul-americano. A competição do futebol internacional teve sua edição inaugural em 1989, reunindo o vencedor da Copa Libertadores da América e o vencedor da então recente Supercopa Libertadores, que eram as duas competições de clubes mais importantes da época. O Lance! te mostra todos os campeões da Recopa Sul-Americana.

O formato inicial consistia em partidas de ida e volta, com o primeiro confronto da história sendo entre o Nacional, do Uruguai, e o Racing, da Argentina. O Nacional sagrou-se o primeiro campeão da competição após vencer por um agregado de 1 a 0.

Em 1990, a Recopa foi disputada em partida única, realizada em Miami, nos Estados Unidos. No ano seguinte, o Olimpia do Paraguai conquistou o título de forma automática, pois havia vencido tanto a Libertadores quanto a Supercopa em 1990, não havendo necessidade de um confronto.

Em 1992, 1994, 1995, 1996 e 1997, a competição foi no Japão. Em 1993 e 1998, a competição teve formato ida e volta. Porém, na própria década de 1990, o formato de ida e volta também esteve presente com peculiaridades interessantes: em 1993, o jogo de ida entre São Paulo e Cruzeiro também contou para o Campeonato Brasileiro daquele ano devido à falta de datas no calendário. Em 1998, a edição ocorreu em 1999 e também valeu para a fase de grupos da Copa Mercosul.

O fim da Supercopa em 1997 provocou uma pausa na Recopa, que ficou suspensa entre 1999 e 2002. O torneio voltou a ser disputado em 2003, agora entre o campeão da Libertadores e o campeão da Copa Sul-Americana, competição criada em 2002 para ocupar o espaço deixado pelas copas Mercosul e Merconorte.

Desde 2005, a Recopa é disputada em jogos de ida e volta, com o segundo jogo sendo realizado na casa do campeão da Libertadores do ano anterior. Esse formato trouxe mais competitividade e equilíbrio para o torneio, consolidando sua importância no cenário do futebol sul-americano.

Lista completa de campeões da Recopa Sul-Americana