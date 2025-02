Diretor do Betis atualiza situação de Vitor Roque, alvo do Palmeiras

O diretor do Betis, Manu Farjado, negou que Vitor Roque tenha solicitado sua saída do clube espanhol nesta janela de transferências. Alvo do Palmeiras, o atacante foi reserva nas últimas quatro partidas da equipe.

continua após a publicidade

+ Saiba o que o Palmeiras precisa para se classificar no Paulistão

Após as movimentações do Betis no mercado, que contratou Antony e Cucho Hernández como opções para o setor ofensivo, surgiram rumores de que o jogador brasileiro poderia retornar ao Brasil.

- Nem Vitor Roque, nem seu estafe, nem o Barcelona com quem temos uma relação muito próxima, nem eu (Manu Farjado), como diretor esportivo, lhe dissemos que ele (Roque) tem que sair. É totalmente falso - explicou o dirigente.

continua após a publicidade

Apesar de seguir nos planos da comissão técnica, Vitor Roque perdeu espaço e passou a ser preterido por Cédric Bakambu, que acumula quatro participações em gols nos últimos quatro compromissos da equipe.

- Vitor jogou muitos minutos nesta temporada, é mais um no elenco, seus companheiros estão pressionando muito e é a vez dele pressionar também - completou.

continua após a publicidade

Emprestado pelo Barcelona até o final da temporada europeia, Vitor Roque disputou até o momento 30 partidas e marcou sete gols.

Vitor Roque, alvo do Palmeiras na janela de transferências, em partida do Betis (Foto: Reprodução/Real Bétis)

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Palmeiras

Palmeiras no mercado

Até o momento, o Palmeiras anunciou quatro contratações nesta janela de transferências: o zagueiro Bruno Fuchs, que chega por empréstimo do Atlético-MG, os atacantes Facundo Torres e Paulinho, e o volante Emiliano Martínez.

Próximos jogos

Restam duas partidas para o fim da primeira fase do Paulistão. Na quinta-feira (20), o Palmeiras recebe o Botafogo-SP, no Allianz Parque, às 19h30 (de Brasília). Na última rodada, no domingo (23), o compromisso da equipe de Abel Ferreira será contra o Mirassol, no estádio Maião.