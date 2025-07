Vampeta destaca atitude de Memphis em Corinthians x Bragantino: ‘Sou boleiro’

O Corinthians perdeu para o RB Bragantino por 2 a 1, no último domingo (13), na Arena Corinthians, pela 14ª rodada do Brasileirão. No confronto, uma atitude de Memphis chamou atenção do ex-jogador Vampeta. O holandês se envolveu em uma confusão e acabou recebendo um cartão amarelo, que o afastou do próximo compromisso da equipe.

Ao analisar o lance, durante a programação da rádio "Jovem Pan", o pentacampeão mundial afirmou que Memphis forçou a advertência para ficar de fora do próximo jogo do Corinthians. Com o novo amarelo, ele irá perder o confronto contra o Ceará, fora de casa, pela 15ª rodada do Brasileirão.

- O Depay tomou um cartão bobo. Ele sofre uma falta, não tem nada que ir lá e retrucar. Ir lá e empurrar o adversário. Parece até que força. Quando vi, ao vivo, primeira coisa que perguntei é se seria o terceiro, e era. Esse cartão é forçado, sou boleiro e falo. De repente foi para não ir para o Ceará. O Fabinho fez a falta, o juiz deu, e mesmo assim o Memphis levantou para ir lá arrumar confusão - disse o ex-jogador.

Corinthians x RB Bragantino

O timão saiu atrás do placar na primeira etapa, quando Eduardo Sasha marcou para o RB Bragantino. O gol aconteceu através de um pênalti polêmico, cometido pelo zagueiro Cacá. Posteriormente, o próprio jogador deixou tudo igual na etapa complementar.

Com o empate no placar, os minutos finais do confronto foram marcados pelo drama. No último lance da partida, o RB Bragantino cobrou um escanteio que resultou no gol de Thiago Borbas. Após um bate e rebate dentro da área corintiana a bola sobrou para o atacante uruguaio finalizar para o fundo das redes.

O resultado frustrou os torcedores do Timão. Parte dos presentes no estádio chegaram a vaiar o elenco durante a saída de campo. No Brasileirão, a derrota no último minuto para o RB Bragantino fez o Corinthians perder um ponto. A equipe ocupa atualmente a 11ª colocação na tabela do campeonato.