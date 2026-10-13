Com chegada a São Paulo prevista para esta quarta-feira (14), o acerto de Clarence Seedorf com o Corinthians repercutiu nas redes sociais. Após a demissão do técnico Fernando Diniz, o holandês chega para tentar afastar a má fase do Timão no Campeonato Brasileiro.

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A equipe acumula oito derrotas consecutivas na competição e ocupa a 16ª colocação, com 32 pontos. O próximo compromisso do time será contra o Vitória, na Neo Química Arena.

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Fernando Diniz foi demitido do Corinthians após derrota para o Internacional no Brasileirão (Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

Corinthians detalha chegada de Seedorf e define programação de treinos

O Corinthians detalhou, nesta segunda-feira (12), a programação completa para a chegada de Clarence Seedorf. Além de confirmar as datas do primeiro treinamento e da apresentação oficial do holandês, o clube anunciou a composição da nova comissão técnica do Alvinegro.

Seedorf desembarca no Brasil na manhã desta quarta-feira (14) e já comanda o primeiro treino com o elenco no CT Dr. Joaquim Grava. O trabalho do novo comandante será realizado em dois períodos, pela manhã e pela tarde.

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No mesmo dia, às 13h (de Brasília), a diretoria alvinegra realiza a apresentação oficial do treinador na sala de imprensa do centro de treinamento.

Auxiliar espanhol e comissão mantida

Para a comissão técnica, Seedorf trará o espanhol Pablo López Vidal como seu auxiliar direto. Nascido em A Coruña, o profissional foi jogador e atua na função de treinador e assistente desde 2015. Detentor da Licença Pro da UEFA, a mesma do comandante holandês, Vidal acumula passagens por Deportivo La Coruña, seleção de Camarões, Ourense e Racing de Ferrol, seu último trabalho.

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O Corinthians confirmou ainda que Léo Porto seguirá na comissão técnica fixa do clube como auxiliar da casa.

Mudança na preparação física

Outra novidade no departamento de futebol fica por conta de Reverson Pimentel, atual chefe do departamento de performance do clube, que assumirá a preparação física da equipe nesta reta final de temporada. No Timão desde 2024, o profissional soma 24 anos de experiência na função e acumula passagens por grandes clubes do futebol brasileiro.

Seedorf chega ao Corinthians em busca de afirmação como técnico

Aos 50 anos, o neerlandês chega ao Timão após passagens por Milan, Shenzhen FC, Deportivo La Coruña e pela seleção de Camarões. Ao longo da carreira como treinador, acumulou 63 partidas, com 20 vitórias, 17 empates e 26 derrotas, o que representa um aproveitamento de 40,7%. Suas equipes marcaram 70 gols, sofreram 84 e terminaram 19 jogos sem serem vazadas.

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O último trabalho de Seedorf como treinador foi em 2019, quando comandou a seleção de Camarões. Após deixar o cargo, o neerlandês passou a atuar nos Países Baixos como conselheiro, trabalhando ao lado de Nigel de Jong, diretor de seleções da Federação Holandesa de Futebol.

Agora, após mais de sete anos sem comandar uma equipe, Seedorf retorna à função com o desafio de recuperar o desempenho do Corinthians e evitar o rebaixamento à segunda divisão nacional.