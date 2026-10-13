Corinthians vê risco de rebaixamento subir após goleada no Dérbi
Segundo levantamento da UFMG, Timão tem 41,1% de chances de disputar a Série B em 2027
O Corinthians viu suas chances de rebaixamento aumentarem após a derrota por 4 a 1 para o Palmeiras, no último domingo (11), no Nubank Parque, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Segundo levantamento do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Timão apresenta agora 41,1% de probabilidade de disputar a Série B em 2027.
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O levantamento coloca o Corinthians como a quinta equipe com maior risco de rebaixamento na competição. O clube aparece atrás de Chapecoense (99,75%), Remo (97,7%), Grêmio (63,8%) e Internacional (48,1%). Logo abaixo do Timão está o Mirassol, com 24%.
A situação preocupa diante da sequência negativa da equipe no Brasileirão. Além da goleada sofrida no clássico, o Corinthians enfrenta um momento de instabilidade dentro e fora de campo, marcado por resultados ruins, problemas internos e uma mudança recente no comando técnico.
A missão de afastar o risco de rebaixamento ficará nas mãos de Clarence Seedorf, anunciado como novo treinador do clube. O neerlandês chega em meio à crise e terá como principal objetivo recuperar o desempenho da equipe na reta final da competição.
O próximo compromisso do Corinthians será diante do Vitória, na segunda-feira (19), pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto pode marcar a estreia de Seedorf no comando da equipe, que busca uma reação para se distanciar da zona de rebaixamento.
Momento do Corinthians na temporada
O Corinthians acumula 55 partidas disputadas na temporada de 2026, com 20 vitórias, 15 empates e 20 derrotas, o que representa um aproveitamento de 45,5% dos pontos. Ao longo do ano, a equipe marcou 58 gols e sofreu 55, mantendo um saldo positivo de três gols.
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No Campeonato Brasileiro, os números são ainda mais preocupantes. Em 30 rodadas, o Timão conquistou apenas oito vitórias, além de oito empates e 14 derrotas, com aproveitamento de 35,6%. O desempenho ofensivo também é inferior ao defensivo, com 31 gols marcados e 38 sofridos, resultando em um saldo negativo de sete gols.
A situação se agrava ao analisar o desempenho recente da equipe na competição nacional. Nos últimos oito jogos, o Corinthians acumulou oito derrotas consecutivas, sem conquistar um ponto sequer, registrando aproveitamento de 0%. Nesse período, o time marcou apenas sete gols e sofreu 18, números que evidenciam a sequência negativa vivida pelo clube na reta final do Brasileirão.
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