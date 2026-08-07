Fluminense fecha sede das Laranjeiras por ventos fortes no Rio Defesa Civil emite alerta por conta da previsão climática desta sexta-feira (7)

O Fluminense informou na manhã nesta sexta-feira (7) o fechamento da sede social de Laranjeiras a partir das 12h (de Brasília) devido à possibilidade de fortes ventos no Rio de Janeiro. A Defesa Civil emitiu alerta por conta da previsão climática, e a capital fluminense entrou em "Estádio 2" para prevenção.

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O Tricolor também informou que está concluindo os reparos dos danos causados pelo vendaval do último dia 29 de julho, principalmente no telhado da arquibancada. Em comunicado divulgado nas redes sociais, o clube informou que novas atualizações sobre as condições de circulação no local serão divulgadas nos próximos dias.

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A decisão ocorre pouco mais de uma semana após as rajadas de vento que atingiram até 92 km/h no Rio de Janeiro e provocaram danos na sede do clube. Na ocasião, parte do telhado das Laranjeiras foi arrancada pelo vendaval, o que levou ao fechamento emergencial do complexo.

Após o temporal, o Fluminense informou que algumas áreas da sede permaneceriam interditadas mesmo após a reabertura parcial. Entre os espaços afetados estavam a entrada social, o parquinho e o entorno do campo, enquanto o clube realizava os reparos necessários para garantir a segurança dos associados.

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Sede do Fluminense nas Laranjeiras será fechada nesta sexta-feira (7) por ventos fortes no rio de Janeiro (Foto: Marina Garcia/Fluminense FC)

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