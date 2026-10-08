VÍDEO: Fluminense fará estreia do novo gramado do Maracanã contra o Coritiba
Confira as imagens do novo gramado no estádio carioca
O gramado do Maracanã foi completamente substituído nos últimos dias para receber a sequência de jogos de Flamengo e Fluminense na reta final da temporada. O procedimento de instalação de novos rolos da grama modelo Bermuda Celebration começou um dia após a partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys.
O duelo entre Fluminense e Coritiba, na noite desta quinta-feira, marca a estreia do novo gramado. Confira as imagens;
➡️ STJD arquiva investigação sobre Lucho Acosta, do Fluminense
O trabalho de substituição do gramado do Maracanã começou pela raspagem e retirada da superfície antiga. A intervenção foi programada para aproveitar o intervalo da Data Fifa, após críticas de jogadores dos dois clubes às condições do gramado.
📲 Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Fluminense tenta manter força como mandante contra o Coritiba
O Tricolor conquistou 33 pontos em 14 partidas como mandante, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. São 24 gols marcados e 14 sofridos nesse recorte.
Antes da 29ª rodada, o desempenho coloca o Fluminense entre os melhores mandantes da competição. O time de Marcão volta ao Maracanã depois de vencer o Corinthians por 3 a 1 fora de casa e tenta manter a sequência antes do Fla-Flu, marcado para domingo (11), também no estádio.
Tudo sobre
Fluminense
STJD arquiva investigação sobre Lucho Acosta, do FluminenseHá 4 horas
Palmeiras
Fluminense x Palmeiras: Maracanã terá ingressos por R$ 320 para visitantesHá 7 horas
Futebol Nacional
Mais derrotas que vitórias: raio-X do histórico de Diniz na Série A do BrasileirãoHá 8 horas
Fluminense
Fluminense defende tabu de 17 anos contra o Coritiba no RioHá 8 horas
Fluminense
Da Seleção ao Maracanã: Martinelli e Morisco se reencontram em Fluminense x CoritibaHá 11 horas
Fluminense
Fluminense volta ao Maracanã após um mês e estreia novo gramado contra o CoritibaHá 13 horas
Mais LANCE!