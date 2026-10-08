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VÍDEO: Fluminense fará estreia do novo gramado do Maracanã contra o Coritiba

Confira as imagens do novo gramado no estádio carioca

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
08/10/2026 19:45
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Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã
Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã (Foto: Bernardo Pinho/Lance!)

O gramado do Maracanã foi completamente substituído nos últimos dias para receber a sequência de jogos de Flamengo e Fluminense na reta final da temporada. O procedimento de instalação de novos rolos da grama modelo Bermuda Celebration começou um dia após a partida da NFL entre Baltimore Ravens e Dallas Cowboys.

O duelo entre Fluminense e Coritiba, na noite desta quinta-feira, marca a estreia do novo gramado. Confira as imagens;

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O trabalho de substituição do gramado do Maracanã começou pela raspagem e retirada da superfície antiga. A intervenção foi programada para aproveitar o intervalo da Data Fifa, após críticas de jogadores dos dois clubes às condições do gramado.

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Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã
Fluminense x Coritiba marca a estreia do novo gramado do Maracanã (Foto: Reprodução/FluTV)

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Fluminense tenta manter força como mandante contra o Coritiba

O Tricolor conquistou 33 pontos em 14 partidas como mandante, com dez vitórias, três empates e apenas uma derrota. São 24 gols marcados e 14 sofridos nesse recorte.

Antes da 29ª rodada, o desempenho coloca o Fluminense entre os melhores mandantes da competição. O time de Marcão volta ao Maracanã depois de vencer o Corinthians por 3 a 1 fora de casa e tenta manter a sequência antes do Fla-Flu, marcado para domingo (11), também no estádio.

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