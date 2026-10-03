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Martinelli apresenta qualidades vistas no Fluminense e deixa boa impressão na Seleção Brasileira

Volante participou dos dois últimos amistosos, mostrou versatilidade no meio-campo e recebeu elogios de Bruno Guimarães

PorBernardo PinhoRio de Janeiro (RJ)
03/10/2026 18:16
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Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália
Martinelli, do Fluminense, antes do jogo contra a Austrália (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

Martinelli, do Fluminense, encerrou sua primeira Data Fifa pela Seleção Brasileira com duas partidas disputadas e boas impressões deixadas para Carlo Ancelotti. O volante do Tricolor estreou na vitória por 4 a 2 sobre a Austrália, na última terça-feira (29), e voltou a receber uma oportunidade neste sábado (3), na goleada por 4 a 0 sobre a Índia. Mesmo sem começar como titular, conseguiu apresentar algumas das características que o tornaram peça importante do meio-campo tricolor.

Contra a Austrália, Martinelli, do Fluminense, entrou aos 38 minutos do segundo tempo, quando o Brasil já vencia por 4 a 2. Apesar do pouco tempo em campo, o jogador demonstrou segurança ao receber a bola pressionado e encontrar alternativas para iniciar a construção ofensiva.

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Diante da Índia, o volante teve aproximadamente meia hora para mostrar seu futebol. Inicialmente utilizado como primeiro homem do meio-campo, ficou responsável por participar da saída de bola e oferecer opções aos companheiros. Com as alterações promovidas por Ancelotti, também atuou mais adiantado pelo lado esquerdo, participando de trocas de passes e aproximações no setor ofensivo.

Martinelli, do Fluminense, mostra versatilidade e recebe elogio na Seleção

A capacidade de atuar em diferentes funções foi um dos pontos positivos da participação de Martinelli. Acostumado a jogar como primeiro ou segundo volante no Fluminense, o meio-campista apresentou facilidade para receber a bola próximo aos zagueiros, escapar da pressão e encontrar passes verticais.

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Contra a Índia, participou da construção do quarto gol brasileiro. Após receber a bola na intermediária, deu velocidade à jogada com um passe para Mauro Júnior, que encontrou Samuel Lino. O atacante finalizou para fechar o placar.

Bruno Guimarães, um dos jogadores mais experientes do meio-campo brasileiro, também destacou Martinelli ao comentar os jovens que receberam oportunidades durante a Data Fifa.

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— Gostei muito dos meio-campistas. O Bontempo, o Martinelli, o Arthur também foi uma surpresa muito boa. Foi uma surpresa, o Mister gostou também. Agora é voltar cada um para o seu clube que daqui a um mês tem convocação de novo — afirmou Bruno.

O desempenho na Data-Fifa não é garantia de que Martinelli voltará nas próximas convocações. O volante do Fluminense, porém, conseguiu apresentar seu repertório nos minutos que teve.

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Aos 24 anos, o jogador volta ao Fluminense para a sequência decisiva da temporada. O Tricolor enfrenta o Coritiba na próxima quinta-feira (8), pelo Brasileirão, antes do clássico contra o Flamengo e da semifinal da Libertadores diante do Palmeiras.

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Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira
Martinelli, do Fluminense, em treino da Seleção Brasileira (Foto; Reprodução/Fluminense)
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