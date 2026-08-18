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Terans retorna ao Fluminense e passará por cirurgia

Jogador volta a sentir dores no tendão de Aquilies

PorMauricio LuzRio de Janeiro (RJ)
18/08/2026 18:15
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Especulado no Nacional, David Terans participa de treino no CT do Fluminense
Especulado no Nacional, David Terans participa de treino no CT do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

O meia David Terans deixará o Atlético-GO e retornará ao Fluminense para realizar uma cirurgia no tendão de Aquiles. O jogador voltou a sentir dores na região e será submetido ao procedimento pelo departamento médico do clube carioca. Apesar da necessidade da operação, o uruguaio ainda pode defender o Dragão nesta temporada, caso se recupere a tempo.

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A informação foi divulgada pelo presidente do Atlético-GO, Adson Batista. Segundo o dirigente, o clube mantém a possibilidade de contar com Terans após o período de recuperação e pretende aguardar a evolução do jogador antes de definir os próximos passos.

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— O Atlético ainda conta com o meia Terans, porém o jogador voltou a sentir um problema no tendão de Aquiles e vai precisar passar por uma pequena cirurgia. O departamento médico do Fluminense optou por conduzir o procedimento — explicou Adson.

Terans havia sido contratado pelo Atlético-GO nesta janela de transferências após retornar ao Fluminense, clube ao qual pertence. Antes de chegar a Goiânia, o meia iniciou a transição física no Tricolor e participou de jogos-treino para recuperar ritmo.

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No Dragão, o uruguaio treinou por cerca de dez dias antes de voltar a sentir o problema. A comissão identificou um desequilíbrio na perna afetada pela lesão e intensificou os trabalhos de fisioterapia e fortalecimento.

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Terans sofreu lesão grave em 2025

O meia sofreu uma lesão no tendão de Aquiles em outubro de 2025, quando defendia o Peñarol por empréstimo. No início deste ano, o clube uruguaio o devolveu ao Fluminense, onde Terans deu continuidade ao tratamento.

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Mesmo após a contratação pelo Atlético-GO, o jogador manteve o vínculo com o Fluminense e agora retornará ao clube para realizar o procedimento. Segundo Adson Batista, Terans se adaptou ao Dragão e à cidade e continua interessado em atuar pela equipe.

— Temos uma ótima relação com ele, com seu empresário e, principalmente, com o Fluminense. Caso ele se recupere a tempo, vai sim jogar pelo Atlético nessa temporada, ainda temos um prazo até o fechamento da janela — afirmou o presidente.

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Terans em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho
Terans em treino do Fluminense no CT Carlos Castilho (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)

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