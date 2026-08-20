Soteldo cresce no Fluminense e vira peca-chave
Atacante completou 50 jogos contra o Independiente Rivadavia
Essencial nas últimas partidas, Soteldo vive seu melhor momento desde que chegou no Fluminense. O venezuelano completou quatro jogos consecutivos como titular e ganhou espaço em um setor que vinha sofrendo com a queda de rendimento de Savarino. Mais do que figurar entre os 11 iniciais, o camisa 30 passou a oferecer ao time uma característica que estava fazendo falta: o drible.
O atacante ainda não marcou nessa sequência, mas tem conseguido criar situações por conta própria, quebrar linhas e levar o Fluminense a jogar mais perto da área adversária. Foi assim contra o Palmeiras e voltou a acontecer diante do Independiente Rivadavia, em Mendoza.
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A capacidade de encarar o marcador no um contra um é hoje um diferencial dentro do elenco. Soteldo consegue ir ao fundo, trazer para dentro e atacar pelos dois lados. Em vários momentos, atrai até dois defensores e força a última linha adversária a recuar.
Mesmo quando não completa o drible, o efeito aparece. Ao carregar a bola e empurrar a marcação para trás, o venezuelano cria mais espaço e tempo para o Fluminense reorganizar a posse e construir ataques com mais segurança.
Savarino vinha sendo o titular absoluto pelo lado esquerdo, mas perdeu rendimento nas últimas semanas. Soteldo viu o espaço e agarrou a oportunidade.
A sequência de quatro partidas como titular é inédita para ele desde que chegou ao Fluminense. O momento coincide também com uma melhora coletiva da equipe, principalmente nas duas últimas partidas, contra Palmeiras e Rivadavia.
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Contra os argentinos, Soteldo esteve envolvido também no lance que iniciou a jogada do gol de Kevin Serna, mesmo com o Fluminense atuando com um jogador a menos. A partida em Mendoza marcou ainda o 50º jogo de Soteldo com a camisa tricolor.
— É uma marca muito especial para mim. Chegar aos 50 jogos pelo Fluminense, um clube tão grande e vitorioso, é motivo de muito orgulho. Sei tudo que representa vestir essa camisa. Espero continuar ajudando o time, dando o meu melhor em cada jogo e conquistando coisas grandes pelo Tricolor — afirmou.
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O venezuelano também destacou a maneira como o Fluminense conseguiu a classificação, depois de jogar boa parte do segundo tempo com um atleta a menos.
— Foi um jogo de muita luta e coração. A gente ficou com um a menos, mas mantivemos o foco e saímos na frente. No fim, acabamos levando o empate, mas nunca deixamos de acreditar. Depois veio a disputa por pênaltis e o Fábio, como sempre, foi gigante e conseguimos a classificação. Libertadores é assim, tem que saber sofrer e brigar até o fim.
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