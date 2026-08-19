Fluminense conhece adversário das quartas da Libertadores; veja Tricolor se classificou nos pênaltis na última terça-feira (18)

O Fluminense já sabe quem terá pela frente nas quartas de final da Copa Libertadores 2026. O Tricolor enfrentará o Platense, da Argentina, que garantiu a classificação nesta quarta-feira (19), após eliminar o Coquimbo Unido, do Chile, nos pênaltis.

Depois de um empate por 1 a 1 no jogo de ida, na Argentina, as equipes voltaram a ficar na igualdade, desta vez por 0 a 0, no Estádio Francisco Rumoroso, em Coquimbo. Na disputa por penalidades, o Platense levou a melhor por 7 a 6 e avançou.

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Fluminense terá duelo inédito contra o Platense

O confronto marcará o primeiro encontro da história entre Fluminense e Platense. O clube argentino, que estava no Grupo E da Libertadores, terminou a fase de grupos na terceira colocação, atrás de Corinthians e Independiente Santa Fe.

O caminho até as quartas também foi marcado por decisões nos pênaltis. O Fluminense eliminou o Independiente Rivadavia na terça-feira (18), após empate por 1 a 1 no tempo regulamentar. Fábio foi decisivo ao defender duas cobranças e garantir a vitória tricolor por 5 a 4.

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Fábio defendendo pênalti do Independiente Rivadavia contra o Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/ Fluminense FC)

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Primeiro jogo será no Maracanã

Assim como aconteceu nas oitavas de final, o Fluminense fará o primeiro jogo das quartas de final no Maracanã. A partida de volta será disputada na Argentina, na casa do Platense.

As datas-base definidas para a fase são 8, 9 ou 10 de setembro, para os jogos de ida, e 15, 16 ou 17 de setembro, para as partidas de volta. Os dias e horários exatos ainda serão confirmados pela Conmebol.

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O Tricolor segue vivo na busca pelo bicampeonato da Libertadores e terá pela frente mais uma equipe argentina em sua caminhada rumo à decisão, marcada para 28 de novembro, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

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