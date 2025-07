Martinelli alcança marca expressiva com a camisa do Fluminense

Há cinco anos no profissional do Fluminense, Martinelli coleciona marcas importantes com a armadura tricolor. Ao entrar em campo contra o Palmeiras, pela 16ª rodada do Brasileirão, tornou-se o Moleque de Xerém com mais jogos pelo time principal do clube, ultrapassando o goleiro Fernando Henrique.

O meia está isolado no ranking, com 267 partidas — o arqueiro tem 265. Além desse posto, é também o jogador tricolor com mais jogos pela Libertadores. Em 2024, chegou a 31 partidas, superando o ex-atacante Fred, que tem 29.

A trajetória do camisa 8 no profissinal começou no final de 2020, aos 18 anos, quando foi promovido por Odair Hellmann. Desde então, conquistou seu espaço no time e, mesmo alternando entre a titularidade e a reserva, foi uma peça bem utilizada por todos os treinadores que passaram pelo Flu. Depois de Odair, o Tricolor teve Roger Machado, Abel Braga, Fernando Diniz, Mano Menezes e agora Renato Gaúcho.

Nesta temporada, entrou em campo 36 vezes e é um dos jogadores com mais jogos do elenco. À sua frente, estão apenas Fábio, com 42, e Hércules e Serna, com 38. O meia é um dos poucos titulares absolutos do time de Renato, que implementa um rodízio para evitar o desgaste físico.

Martinelli em campo pelo Fluminense contra o Borussia Dortmund, na estreia do Mundial de Clubes (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Martinelli passou por um período de desconfiança com a torcida entre 2024 e 2025, que fizeram com que deletasse suas redes sociais. Sofrendo com vaias em campo no primeiro semestre, respondeu com gols importantes nas vitórias sobre o Bragantino, pelo Campeonato Brasileiro, e contra o Al-Hilal, nas quartas de final do Mundial de Clubes.

No jogo contra o Internacional, pelas oitavas de final da Copa do Brasil, o camisa 8 novamente se destacou. O segundo gol tricolor, que garantiu a vantagem na decisão, teve origem em seus pés, ainda no campo de defesa. Mesmo diante de três marcadores, sustentou a pressão e distribuiu a bola para o ataque até que a bola encontrasse os pés de Everaldo que, iluminado, marcou pela segunda vez no Beira-Rio.

Martinelli comemora seu gol pelo Fluminense na Sul-Americana ao lado de Ganso (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja o top-10

1- Martinelli (2020-2025) - 267 jogos

2 - Fernando Henrique (2002-2010) – 265 jogos

3- Marcos Júnior (2012-2018) – 247 jogos

4- Júnior César (2001-2008) – 226 jogos

5- Roger (1996-2004) – 221 jogos

6- Arouca (2004-2008) – 212 jogos

7- César (2000-2003) – 202 jogos

8- André (2020-2024) – 198 jogos

9 - Thiago Silva (2006-2025) – 192 jogos

10 - Flávio (1997-2003) – 189 jogos