Fluminense x Grêmio: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Fluminense e Grêmio se enfrentam pela 18ª rodada do Brasileirão. A bola rola neste sábado (2), às 21h, no Maracanã, com transmissão dos canais Sportv e Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere.

Ficha do jogo FLU GRE 18ª rodada Brasileirão Data e Hora Sábado, 2 de agosto, às 21h Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Rafael Trompeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR) Var Rodolpho Toski Marques (PR) Onde assistir

Três pontos separam os times na tabela. Em 12º lugar, o Flu estacionou nos 20 pontos após quatro derrotas no retorno do Mundial de Clubes. No entanto, o Tricolor conseguiu uma vitória importante sobre o Internacional na Copa do Brasil, na quarta-feira (30), e ganhou confiança para o reencontro com Mano Menezes.

Já o Grêmio, que reencontra Renato Gaúcho, tem um jogo a mais, possui 17 pontos e vem de uma vitória sobre o Fortaleza. O Tricolor Gaúcho oscilou depois da pausa para a Copa do Mundo de Clubes. Até conquistar sua primeira vitória, perdeu para Cruzeiro e Palmeiras, e empatou com o Vasco.

Último confronto entre Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão terminou empatado (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Ingressos para Fluminense x Grêmio

Para o duelo, o Tricolor divulgou promoção especial. Todos os sócios que não são dos planos família terão direito a um ingresso extra com o mesmo desconto do titular. Para isso, é preciso cadastrar o convidado no Portal do Sócio (clique para acessar).

Em conformidade à Lei Geral do Esporte, o acesso ao estádio ocorrerá exclusivamente por meio de biometria facial, que deve ser cadastrada previamente no site (clique aqui). Confira abaixo a ordem de abertura para check-in e venda, preço dos ingressos e onde comprar.

As vendas para torcedores associados começou na terça-feira (29). Para o público geral e torcida visitante, as vendas abriram na quinta-feira (31), às 10h.

Confira as informações do jogo entre Fluminense e Grêmio pelo Brasileirão

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X GRÊMIO

18ª RODADA - CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Sábado (2), às 21h (horário de Brasília)

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Rafael Trompeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE (Técnico: Renato Gaúcho)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes, Guga (Renê/Fuentes); Bernal, Martinelli e Nonato (Lima); Canobbio, Serna e Cano (Everaldo).

GRÊMIO (Técnico: Mano Menezes)

Tiago Volpi; Camilo, Wagner Leonardo, Kannemann e Lucas Esteves; Dodi e Villasanti; Pavón, Alysson e Riquelme; Braithwaite.