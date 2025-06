Mundial de Clubes: veja quem narra os jogos de Flamengo e Fluminense na Globo

A semana começa com a estreia do Flamengo na Copa do Mundo de Clubes na TV Globo. O Rubro-Negro tem pela frente o Espérance (TUN), pelo Grupo D. Na terça-feira, é a vez do Fluminense estrear nas transmissões da emissora. O Tricolor encara o gigante Borussia Dortmund (ALE), no Grupo F.

Flamengo x Espérance

O time de Filipe Luís será a terceira equipe e estrear na competição. Para a partida, a TV Globo escalou o principal narrador da emissora e um ídolo do clube: Luis Roberto e Júnior, respectivamente. O duelo ainda contará com os comentários Roger Flores. A bola rola às 22h (de Brasília), no estádio Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA).

Equipe:

Narração: Luis Roberto;

Comentários: Júnior e Roger Flores.

Ainda com indefinições, a provável escalação do Flamengo para a estreia no Mundial de Clubes tem: Rossi; Wesley, Ortiz, Pereira e Varela (Ayrton Lucas/Alex Sandro); Pulgar e Jorginho (Allan); Gerson, Arrascaeta e Luiz Araújo (Plata); Bruno Henrique (Pedro).

Fluminense x Borussia Dortmund

Na terça-feira, o Fluminense encerra a participação dos brasileiros na primeira rodada da Copa de Clubes. A equipe de Renato Gaúcho terá uma baixa certa para a partida: Soteldo. Único reforço do tricolor para o torneio, o jogador estava convocado pela seleção da Venezuela e durante pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, na última data Fifa, e sentiu um incômodo muscular. Após exames, foi detectada a lesão de grau 2 no músculo posterior da coxa esquerda.

Para a transmissão, a Globo escalou o narrador Everaldo Marques e os comentaristas Caio Ribeiro e Paulo Nunes. O jogo será às 13h, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Equipe: