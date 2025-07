Alvo do Fluminense brilha em goleada por torneio continental; veja gols

O Portland Timbers venceu o Atlético de San Luis por 4 a 0 na quarta-feira (30) no Providence Park, em Portalnd (EUA). O duelo foi válido pela estreia das equipes na Leagues Cup, competição continental disputada entre equipes dos Estados Unidos e do México. Um dos destaques da goleada foi Santiago Moreno, alvo do Fluminense nesta janela de transferências.

O Tricolor apresentou uma proposta inicial de 4 milhões de dólares (cerca de R$ 22,3 milhões) nesta semana, inicialmente recusada pelos americanos. O planejamento do Fluminense é concluir a negociação com Santiago até sexta-feira (1), para o atleta ser integrado ao elenco na segunda-feira (4), após a realização dos exames médicos e assinatura do contrato. Internamente, a diretoria evita atribuir ao jogador o rótulo de "novo Arias", justamente para não criar uma pressão adicional sobre o reforço.

Moreno demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro. Esta seria sua segunda experiência internacional desde sua saída do América de Cali, da Colômbia, onde teve papel decisivo na conquista de um título nacional. Foram 57 partidas, 11 gols e sete assistências com a camisa dos Diablos Rojos. Ele está no Portland Timbers, dos Estados Unidos, desde 2021.

Moreno em Portland 4x0 San Luis 👟👟

Na oportunidade de quarta, Moreno desempenhou um papel fundamental na convincente vitória do Portland no torneio continental. Ele foi responsável por duas assistências dos quatro gols. Ambos os lances ocorreram pelo lado direito do ataque, utilizando sua perna dominante: o primeiro, em um cruzamento para a área, e o segundo, com um passe preciso dentro da grande área. Veja os lances abaixo:

2️⃣ Segundo gol dos Timbers ⚽🟢

4️⃣ Quarto gol dos Timbers ⚽🟢

