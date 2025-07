A negociação do Fluminense por Marino Hinestroza esfriou de vez. Segundo o GE, o Tricolor congelou as conversas com o Atlético Nacional pelo meia-atacante e já mudou seu foco no mercado da bola. O novo alvo da diretoria é Santiago Moreno, que atua no Portland Timbers, dos Estados Unidos.

Os entraves que paralisaram o acordo

Dois pontos principais travaram o avanço da negociação. O Atlético Nacional não abre mão de manter Hinestroza no elenco até o fim da disputa das oitavas de final da Libertadores, contra o São Paulo. O Fluminense, por sua vez, desejava contar com o reforço de forma imediata.

Além disso, os colombianos queriam a inclusão de outro jogador, o atacante Kevin Serna, na negociação, o que foi prontamente rechaçado pela diretoria tricolor, que não tem interesse em envolver atletas do seu elenco na transação.

A questão financeira também é um obstáculo. A pedida do Atlético Nacional por 80% dos direitos econômicos de Hinestroza é de 8 milhões de dólares (cerca de R$ 44,3 milhões). O valor é considerado alto e, inclusive, já havia assustado o Botafogo, outro clube que demonstrou interesse no jogador, mas se afastou das conversas.

Quem é Marino Hinestroza?

Atualmente no Atlético Nacional, Hinestroza vive a melhor fase da carreira. Em 2025, o jogador de 23 anos soma 25 jogos, com cinco gols e sete assistências, desempenho que o levou à seleção colombiana. Ponta veloz, driblador e com bom um contra um, ele atua preferencialmente pelo lado direito do ataque.

A comparação com Jhon Arias é inevitável: ambos são colombianos, destros e atuam partindo do lado direito. No entanto, o estilo de jogo tem diferenças. Enquanto Arias flutua por todo o campo, aparecendo muitas vezes como um meia central, Hinestroza atua de forma mais fixa, como um ponta tradicional.

Quem é Santi Moreno, novo alvo do Fluminense?

Santi Moreno nasceu em Santiago de Cali, na Colômbia, e atua principalmente pela ponta direita. Na carreira, foi revelado pelo América de Cali, onde disputou 57 partidas, marcou 11 gols e deu 7 assistências. Desde que chegou ao Portland Timbers, dos Estados Unidos, entrou em campo 145 vezes, balançou as redes 22 vezes e contribuiu com 29 assistências.

Na atual temporada pelo time americano, são 22 jogos, 4 gols e 6 assistências, somando 1.706 minutos em campo pela MLS. Em 2022, Santi Moreno foi convocado para Seleção da Colômbia e disputou duas partidas.