Um dos representantes do futebol africano no Mundial de Clubes de 2025, o Espérance, da Tunísia, terá como destaque o meia brasileiro Yan Sasse. Em entrevista exclusiva ao Lance!, o jogador exaltou a paixão do povo tunisiano pelo futebol e comentou sobre o nível das equipes do continente. Ele também aproveitou para analisar o Mamelodi Sundowns, adversário do Fluminense no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

– O ponto forte da equipe é a posse de bola. Eles não têm medo de jogar. Lembra um pouco os times que o Fernando Diniz monta. O goleiro joga e participa do jogo. Eles são conhecidos como os “brasileiros” aqui. É sempre difícil jogar contra eles – afirmou Yan.

Confira entrevista completa de Yan Sasse, do Espérance

O Espérance foi eliminado justamente pelo Mamelodi nas quartas de final da Champions League da África. Na ida, o time tunisiano perdeu por 1 a 0 na África do Sul e não conseguiu reverter o resultado em casa, empatando sem gols.

continua após a publicidade

– Tem dois brasileiros lá (Lucas Ribeiro e Arthur Sales) que são muito bons. É um dos melhores times aqui da África e é um time muito perigoso. Tenho certeza que vão dar muito trabalho – completou o meia.,

Yan Sasse comemora gol pelo Esperánce (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Com passagens por clubes como Coritiba, Vasco e América-MG, Yan Sasse vive grande fase no Espérance, onde marcou 15 gols na temporada. Ele também destacou o ambiente apaixonado da torcida tunisiana e disse não ter planos de retornar ao futebol brasileiro no momento.

O Espérance está no Grupo D do Mundial, ao lado de Flamengo, Los Angeles FC e Chelsea. Já o Mamelodi integra o Grupo B, com Fluminense, Borussia Dortmund e Ulsan HD. A competição será disputada nos Estados Unidos e marcará a estreia do novo formato com 32 equipes.