Agosto chega com decisões e oportunidades para o Fluminense

A maratona do Fluminense continua intensa no mês de agosto, que reserva oito jogos no calendário tricolor. Em três deles, o time joga pela vida na Copa do Brasil e Sul-Americana, além de vislumbrar pontos acessíveis para se recuperar no Brasileirão.

Outro fator que será importante na continuidade da temporada é a janela de transferências. Depois de perder Jhon Arias para o Wolverhampton, o clube está no mercado em busca de um substituto para a ponta direita e de outros reforços para o ataque e meio de campo, principalmente.

A grande campanha no Mundial de Clubes elevou as expectativas dos torcedores e aumentou o nível de exigência interna e externamente. Quando o Flu encerrou sua participação no torneio, Renato Gaúcho reconheceu a responsabilidade, enquanto Mario Bittencourt, em discurso no vestiário, falou confiante sobre a volta ao Brasil e a briga por títulos.

Fluminense decide vaga nas quartas da Copa do Brasil

Na quarta feira (30), o Flu venceu o Internacional por 2 a 1, com direito à grande atuação de Kevin Serna e Everaldo. Com dois gols do camisa 9, o Tricolor abriu boa vantagem para avançar às quartas de final da competição. O jogo de volta será na próxima quarta (6), às 21h30, no Maracanã.

Para além do sucesso em campo, a competição é também importante financeiramente. Até o momento, o Flu já arrecadou cerca de R$ 9,3 milhões. Se avançar, mais R$ 4.740.750 somam-se ao montante.

Everaldo comemora gol do Fluminense diante do Internacional (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

América de Cali entra no caminho do Flu por título inédito

Outra competição que entra em momento decisivo é a Sul-Americana. Ainda que com alguma dificuldade, o Fluminense se classificou na liderança para o mata-mata da competição. Nos playoffs, o América de Cali venceu o Bahia e será o adversário tricolor nas oitavas de final.

Mirando o título inédito, do qual já possui um vice-campeonato, o Flu volta à campo em 12 de agosto (terça-feira), às 21h30, no estádio Olímpico Pascual Guerrero, na Colômbia, enquanto a volta será no dia 19 (terça), no mesmo horário, no Maracanã.

Até o momento, o Fluminense faturou US$ 900 mil (R$ 5,1 milhões) na fase de grupos e mais US$460 mil (R$ 2,6 milhões) por cada uma das quatro vitórias conquistadas. Soma-se a esse montante os US$ 600 mil (R$ 3,4 milhões) pela classificação às oitavas de final. No total, o clube embolsou cerca de R$ 11,1 milhões na campanha. Se avançar, leva mais US$ 600 mil (cerca de R$ 3,4 milhões).

Fluminense busca reaproximação do G6 no returno do Brasileirão

Antes da viagem para o Mundial de Clubes, o Fluminense estava em sexto na tabela, mantendo uma pequena distância dos times de cima. No entanto, a volta dos Estados Unidos foi dura e veio com quatro derrotas, sendo três em casa. Os resultados negativos deixaram o Flu a seis pontos do Botafogo, último time do G6.

Durante o mês de agosto, o Tricolor terá pela frente o Grêmio, no dia 2, no Maracanã; o Bahia, no dia 9, na Arena Fonte Nova; no dia 16, volta a jogar em casa contra o Fortaleza; depois encara o Bragantino, no dia 24, no Nabi Abi Chedid; e fecha o mês contra o Santos, no dia 31, na Vila Belmiro.

Além disso, vale destacar que o Flu tem ainda dois jogos a menos que os demais clubes. Os confrontos contra Ceará e Mirassol foram adiados por conta do avanço do time carioca no Mundial de Clubes e ainda não possuem data definida.

Fabio defendeu pênalti cobrado por Luciano na partida entre Fluminense e São Paulo, pelo Brasileirão (Foto: Marco Miatelo/AGIF)

Veja o calendário do Fluminense em agosto: