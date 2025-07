Com diversas frentes abertas nesta janela, o Fluminense está próximo de acertar a contratação de Santi Moreno, do Portland Timbers, dos Estados Unidos. O colombiano e o clube norte-americano chegaram a um acordo verbal para a transferência, que tende a se concretizar até o final de semana.

Conforme noticiado pelo "ge", o atacante de 25 anos tem vontade de ir para o Fluminense. Para ser liberado, a proposta precisa, além de agradar ao jogador, atender requisitos estipulados entre ele e o Timbers — que é o caso da oferta tricolor.

A primeira proposta feita pelo Flu era de 4 milhões de dólares (R$ 22,3 milhões), mas foi recusada. Por isso, o clube prepara uma nova investida com valores maiores.

Santi Moreno foi revelado pelo América de Cali e atua na MLS desde 2021. Soma 136 jogos pelo clube estadunidense, 21 gols e 19 assistências.

Mais sobre a janela do Fluminense

O primeiro nome a aparecer foi de Hinestroza, do Atlético Nacional. O colombiano de 23 anos é o destaque do time e atua na mesma posição de Jhon Arias, inclusive na seleção da Colômbia. Contudo, a negociação está emperrada por divergência de valores.

Outro jogador na mira do Tricolor é Vitinho, que já defendeu Botafogo e Flamengo, e estava no Al-Ettifaq, da Arábia Saudita. Atualmente sem clube, uma proposta já foi enviada ao estafe do atleta, que chegaria sem custos ao Fluminense. Ele já trabalhou com Renato Gaúcho no Rubro-Negro e é bem avaliado pelo treinador. No entanto, segundo o "ge", o Flu concorre com outro clube árabe, que apresentou cifras superiores e consideradas distantes da realidade brasileira.

No meio de campo, o alvo é Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns. O time sul-africano foi um dos adversários do Flu no Mundial de Clubes e o brasileiro se destacou na partida, criando diversas chances e levando perigo à meta tricolor. Uma proposta já foi enviada, mas também há concorrência, dessa vez de um clube do Catar.

Além deles, o Flu abriu conversas com o Zenit, da Rússia, para repatriar o zagueiro Nino. Os russos resistem à negociação, mas o Tricolor conta com a vontade do jogador para tentar avançar com a transferência.

