O presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, reconheceu o ano ruim que o clube viveu. Em pronunciamento antes do embarque do time para São Paulo, onde enfrenta o Palmeiras neste domingo (8), o dirigente mostrou confiança na permanência na Série A e disse que a equipe está preparada para a batalha. Assista à declaração no vídeo acima.

- Acabamos chegando na última rodada ainda, infelizmente, com chances de rebaixamento, mas dependemos só de nós. O mais importante é passar essa mensagem positiva e de que nós estamos preparados para a última batalha que é o jogo de amanhã. Sabemos que é um jogo muito difícil, mas a gente se preparou - disse Mário Bittencourt, que emendou:

- Nos colocamos nessa situação, precisamos trabalhar para tirar o clube dessa situação e os jogadores estão muito preparados e com a cabeça muito boa. Óbvio que existe a pressão, mas óbvio que eles são profissionais de futebol, estão acostumados a jogos desse tamanho. Para nós, é mais uma final na nossa vida, para eles, também, e tenho certeza que agora vamos entrar em campo e entregar tudo aquilo que a gente precisa para sair da situação.

Ao ser questionado sobre o planejamento para 2025, Mário Bittencourt falou rapidamente sobre o assunto. O presidente do Fluminense ponderou que o clube primeiro precisa "resolver a vida":

- Ano passado fizemos um grande ano, esse ano estamos fazendo um ano muito ruim, temos consciência disso, mas precisamos resolver a nossa vida amanhã.

Mário Bittencourt também ressaltou que a partida não é só uma batalha para o Fluminense, mas também para o Palmeiras, que ainda briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

- A pressão faz parte de um momento muito difícil. A pressão na luta contra essa zona debaixo da tabela, para os clubes considerados de maior investimento, considerados grandes, ela é sempre maior. O próprio Atlético Mineiro precisa fazer um resultado lá também, um clube que há duas semanas disputava duas grandes decisões da Copa do Brasil e da Libertadores e chega à última rodada também precisando pontuar. Quem é que imaginaria isso duas semanas atrás? Mas são as agruras de um campeonato muito disputado, um campeonato muito difícil, de uma temporada sempre muito difícil para os clubes brasileiros - comentou o presidente do Fluminense.

- Existem situações que foram feitas que acabaram dando errado em questão de planejamento, questões que acabaram não indo bem ao longo do ano, não só para nós, como para outros clubes. O Athletico, que é um clube muito estruturado, também passando por essa situação, o próprio Bragantino, que é uma SAF, um investimento importante, também passando por isso - completou.

Fluminense embarcou neste sábado para enfrentar o Palmeiras (Foto: Matheus Guimarães/Lance!)

Fluminense briga contra o rebaixamento na última rodada do Brasileirão

O Fluminense enfrenta o Palmeiras neste domingo (8), às 16h (de Brasília), no Allianz Parque. O Tricolor precisa de um empate para evitar o rebaixamento. Caso perca o duelo decisivo, terá que torcer pelo tropeço do Bragantino diante do já rebaixado Criciúma ou, se o Massa Bruta vencer, pela derrota do Athletico-PR contra o Atlético-MG.

O Fluminense tem apenas um rebaixamento da Série A para a Série B do Campeonato Brasileiro na sua história, que aconteceu em 1996. Posteriormente, o Tricolor também caiu da segunda para a terceira divisão.