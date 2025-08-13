menu hamburguer
Fluminense

Santi Moreno se encanta com Fluminense: ‘Encheram minhas redes’

Jogador é o segundo reforço do Tricolor na janela

Santiago Moreno posa ao lado da taça da Libertadores
imagem cameraSantiago Moreno posa ao lado da taça da Libertadores (Foto: Marina Garcia/FFC)
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 13/08/2025
18:41
Atualizado há 1 minutos
O atacante colombiano Santi Moreno, recém-contratado pelo Fluminense, visitou nesta quarta-feira (13) a sede de Laranjeiras, onde conheceu o estádio, o Museu Fluminense FC e o Salão Nobre. A passagem pelo local contou com a presença de torcedores.

Logo ao chegar, Moreno esteve no Estádio de Laranjeiras e observou a vista do Cristo Redentor a partir da fachada. Em seguida, percorreu o Museu Fluminense FC, onde teve contato com a história do clube. O jogador também visitou o Salão Nobre e gravou vídeos na tribuna do Estádio de Laranjeiras.

- Tudo é muito lindo aqui. Estou muito entusiasmado e espero em breve fazer parte dessa história maravilhosa. Estou muito contente pelo carinho dos torcedores. Eles perceberam que eu estava vindo e encheram minhas redes sociais de mensagens. Estou muito alegre e espero fazê-los felizes em breve também.

Janela do Fluminense

Esta foi a segunda contratação do Flu nesta janela. O meia-atacante Lucho Acosta foi anunciado na última semana e já estreou contra o América de Cali, na terça-feira (12). O Tricolor ainda deve anunciar Igor Rabello nos próximos dias. O zagueiro do Atlético-MG também foi procurado por São Paulo, Fortaleza e Bahia.

Lucho Acosta estreou pelo Fluminense contra o América de Cali, na Sul-Americana (FOTO: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE F.C.)
Lucho Acosta estreou pelo Fluminense contra o América de Cali, na Sul-Americana (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense F.C.)

