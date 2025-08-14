Durante o debate "Arquibancada em movimento: ações e iniciativas para os fãs", na Rio Innovation Week, Eduardo Roizman, CMO e CCO do Maracanã, revelou a principal preocupação da gestão do estádio com torcedores. O encontro do executivo com Miguel Tápias, co-fundador do "Arquiba App", Jp Sombra, creator do Lance!, e Luiz Carvalho, CEO do Movimento Verde e Amarelo, aconteceu nesta quinta-feira (14), durante a Rio Innovation Week.

O palco "Sport Tech, by Lance!" recebeu os convidados para analisar o atual momento do torcedor nos estádios brasileiros, além de também projetar o futuro da experiência de quem frequenta esses locais, ou consome o esporte da maneira que seja.

Durante o debate, Eduardo explicou o seu papel no cargo que ocupa no Maracanã e revelou a maior preocupação da gestão do estádio com os torcedores.

- A nossa maior preocupação é para que a torcida entre e saia do estádio com segurança. Para isso, a gente trabalha com os clubes diretamente incentivando que eles tragam shows e atrações no interior do espaço, fazendo com que as pessoas entrem antes.

O executivo contou também que o Maracanã compreende a cultura do torcedor de se reunir nos arredores do estádio e, para isso, ele conta com o apoio de forças de segurança como BEPE, Guarda Municipal e SEOP. Além de mecanismos de logística para auxiliar no fluxo de entrada e saída dos torcedores.

Eduardo citou ainda uma estratégia utilizada pela gestão do estádio para trazer uma parte das pessoas que ficam do lado de fora no pré-jogo para fora: o chopp. Com preço acessível e até promoções, o chopp do patrocinador do estádio é um dos incentivos utilizados pelo Maracanã.

Isso tudo envolve a experiência que o consumidor tem no estádio. E é nesse ponto que Miguel Tápias, do Arquiba, apontou que o aplicativo entra para contribuir com o fã.

- O Arquiba nasce das minhas dores enquanto torcedor, da vontade de ter uma plataforma, um ambiente, um aplicativo para registrar e eternizar as minhas experiências, vivências e memórias nos estádios com o meu time.

O que é a Rio Innovation Week?

A Rio Innovation Week é o evento de tecnologia e inovação da América Latina. A feira busca estimular o empreendedorismo através de setores como o tecnológico, de inovação e o esportivo, além de montar uma programação pautada pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, garantindo assim a responsabilidade na promoção de um futuro inclusivo e economicamente sustentável.

A ideia é gerar negócios e dar oportunidade para empreendedores de diversos níveis expandirem seus mercados. Em 2024, reuniu grandes nomes do ecossistema de Tecnologia e Inovação, além de membros dos diferentes setores da economia que compõem as 37 conferências que fizeram parte do projeto.

Neste ano, a expectativa é que 22 mil empregos diretos e indiretos sejam gerados no evento, um aumento de 10% em relação ao ano passado. Dentro do espaço de 90 mil metros quadrados, 40 palcos simultâneos serão ocupados por palestrantes de diferentes segmentos.

Ao promover os debates, o Lance! se coloca no mercado como um espaço onde o público e os parceiros podem consumir informações, mas também se associar aos projetos do grupo no mercado esportivo. O palco Sportech apresentará aos visitantes alguns dos produtos da marca, como o Arquiba, aplicativo voltado para a experiência de torcedores nos estádios de futebol, e o Sócio Lance!, programa de assinatura de pontos e recompensas.